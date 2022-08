Nova casa de Kate e William foi cenário de um escândalo de caso extraconjugal na realeza

Kate Middleton e príncipe William estão com a mudança pronta para Adelaide Cottage. A residência de quatro quartos que fica próximo ao Castelo de Windsor, atual residência oficial da Rainha Elizabeth II, já está pronta para receber o casal e seus três filhos: Louis, Charlotte e George.

A mudança para a nova casa também inclui uma mudança de escola para as crianças. As despesas com a educação dos três filhos, estimadas em mais de 50 mil libras por ano, mais de R$ 305 mil na cotação atual, deve ser financiada com recursos próprios do casal.

Segundo o porta-voz do casal, “o duque e a duquesa de Cambridge anunciaram hoje que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis frequentarão a Lambrook School em Berkshire a partir de setembro de 2022. Suas Altezas Reais são imensamente gratas a Thomas’s Battersea, onde George e Charlotte tiveram um começo feliz em sua educação desde 2017 e 2019, respectivamente, e estão satisfeitos por ter encontrado uma escola para todos os três filhos que compartilha valores semelhantes aos de Thomas”.

No entanto, a nova residência dos Cambridge tem um passado sombrio de mágoa e escândalo. A luxuosa propriedade foi originalmente construída como um retiro para a rainha Adelaide, esposa do rei William IV, em 1831. Mas seis anos depois que a casa foi erguida, o rei faleceu aos 72 anos e a residência caiu em desuso. O casal não teve filhos, então sua sucessora, a rainha Vitória, que tinha apenas 18 anos, subiu ao trono.

Após a morte de William, foi relatado que Adelaide lutou para visitar a propriedade, enquanto Victoria costumava tomar café da manhã e chá na casa de campo. A Rainha Victoria gostava tanto de Adelaide Cottage que enterrou seu cão Dash, da raça King Charles spaniel, no local.

Escândalo amoroso

Em 1944, Adelaide Cottage tornou-se a residência do capitão do grupo Peter Townsend enquanto servia como escudeiro (oficial de honra) do rei George VI, o pai da Rainha Elizabeth. No entanto, a propriedade não era muito apreciada e foi descrita por um jornal como uma residência “pouco atraente”.

Além disso, na época foi relatado que Adelaide Cottage tinha acesso tão limitado à eletricidade que só podia suportar um aspirador de pó e um pequeno aquecedor elétrico ligados ao mesmo tempo.

Mas Peter Townsend, um piloto da RAF que lutou na Batalha da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, ficou feliz e se tornou seu primeiro lar conjugal com sua esposa Rosemary. O casal teve dois filhos, Giles e Hugo, o último dos quais teve o rei George nomeado como seu padrinho.

A princesa Margaret, irmã da Rainha, era uma estudante de 13 anos quando Townsend se mudou para a residência real, mas ele já havia causado uma boa impressão e ela acabou se apaixonando por ele.