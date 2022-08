Meghan Markle estreia podcast no Spotify criticando a Coroa

Em um novo episódio de seu podcast original Spotify, a duquesa de Sussex alfinetou a Coroa relembrando um incidente enquanto ela e o príncipe Harry estavam em turnê pela África do Sul, em 2019. Meghan Markle disse que foi obrigada a continuar os compromissos reais mesmo após um incêndio em um quarto em que seu filho Archie “deveria estar dormindo”.

Na época, Meghan e Harry haviam deixado o Palácio de Kensington e seu escritório era administrado pelo Palácio de Buckingham.

O episódio foi lançado nesta terça-feira, 23, no Spotify e Meghan disse ter ocorrido um incêndio no quarto em que Archie deveria estar dormindo no primeiro dia da turnê dela e do príncipe Harry na África do Sul, em setembro de 2019.

Conversando com a convidada da semana, a tenista Serena Williams, Meghan Markle disse: “Archie tinha o que, quatro meses e meio? E no momento em que desembarcamos, tivemos que deixá-lo nesta unidade habitacional em que eles nos hospedavam”, disse a duquesa.

Ela continua: “Ele ia se preparar para dormir. Nós imediatamente fomos a um compromisso oficial neste município chamado Nyanga, e houve esse momento em que estou em um toco de árvore e estou fazendo este discurso para mulheres e meninas, e terminamos o noivado, entramos no carro e eles dizem que houve um incêndio na residência. O quê? Houve um incêndio no quarto do bebê. O quê?”.

“Então, voltamos. Nossa incrível babá, Lauren estava em lágrimas. Ela deveria colocar Archie para dormir e ela apenas disse: ‘Quer saber? Deixe-me ir pegar um lanche lá embaixo’. Naquele tempo em que ela desceu as escadas, o aquecedor do berçário pegou fogo. Não havia detector de fumaça”, continuou Meghan.

“Ele deveria estar dormindo lá”, disse Meghan com relação ao filho Archie. Segundo Meghan, Archie só foi salvo porque sua babá demorou alguns minutos antes de colocá-lo para dormir.

“E, claro, como mãe, você vai, Oh, meu Deus, o quê? Todo mundo está em lágrimas, todo mundo está abalado. E o que temos que fazer? Sair e fazer outro compromisso oficial? Eu disse, Isso não faz nenhum sentido”, concluiu Meghan.

Sobre o podcast de Meghan Markle

O primeiro episódio foi lançado nesta terça-feira, 23, e conta com a presença da tenista Serena Williams, que recentemente anunciou seus planos de se aposentar do tênis profissional. A atleta conversa com Meghan sobre o duplo padrão que as mulheres enfrentam quando são rotuladas de “ambiciosas”. O episódio da próxima semana contará com uma conversa com Mariah Carey.

O podcast de Meghan Markle para o Spotify faz parte de um contrato exclusivo com o serviço de streaming de áudio e prevê novos episódios a cada semana. Em ‘Archetypes’, Meghan se propõe a desconstruir a história dos estereótipos sociais sobre as mulheres.