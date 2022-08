MC Livinho impressiona internautas ao cantar música de Ana Carolina e Seu Jorge

MC Livinho e Priscilla Alcântara, em programa do Multishow (Foto: Reprodução)

Aqui tem gogó: o cantor MC Livinho, famoso por seu trabalho com o funk, impressionou internautas ao expor toda sua técnica vocal cantando uma música que acabou se tornando um clássico da MPB, “É Isso Aí”.

O momento foi registado durante uma participação do artista no programa “TVZ Ao Vivo” do canal Multishow na última segunda-feira (22), que está sendo apresentado por Priscilla Alcântara na atual temporada.

Assista:

A própria Priscilla também se impressiona e bate palmas para o colega ao final da apresentação. O momento que está viralizando é curto, mas está viralizando nas redes sociais e diversas pessoas estão elogiando a voz de Livinho.

LIVINHO CANTA PRA CARALHOOOOO



ele tem extensão vocal, fôlego, controle incríveis



ele ESCOLHEU cantar funk; assim como mr catra, que tinha diploma de direito



a gente precisa parar de achar que "cultura" é só uma coisa, que gente boa no que faz só tem uma cara https://t.co/rKPoFFegXV — NALLA (@mechamamdeallan) August 23, 2022

é uma pena não temos uma indústria musical tão forte, não está escrito o estrago que o Livinho faria com um álbum R&B bem produzidopic.twitter.com/9rtZ4RkDqt — dojair (@Dojairs) August 23, 2022

Eu gosto muito do Livinho porque ele canta melhor do que 90% dos artistas pops do país e resolveu usar o talento pra cantar: MINHA ROLA VAI EM VOCÊ de forma extremamente afinada



Simplesmente a Whitney Houston da putaria🔥 https://t.co/74mdwpEsm3 — duda (@sccpmille) August 23, 2022

Um dos fãs aproveitou a repercussão para lembrar uma versão voz e piano que Livinho lançou para “Na Ponta do Pé 2″, em 2014.

A galera impressionada e o Livinho 8 anos atrás lançou essa: pic.twitter.com/NaueLA3TZu https://t.co/nO5ig7FVrE — Michael eles não ligam pra gente (@matheosao) August 23, 2022

Durante sua participação no programa, Livinho também revelou sua vontade de gravar um álbum de pagode. “A maior parte da minha adolescência pra idade que eu estou hoje, eu passei também ouvindo bastante pagode”, contou.

Ele também disse que suas inspirações musicais vão além do funk, passando por ritmos como rock, MPB e música clássica. “O artista ele tem que ser completo. Se ele não é completo, pelo menos ele tem que ter aquelas faces assim que compõem um artista”, opinou.

A música

“É Isso Aí” ficou famosa na voz de Ana Carolina e de Seu Jorge, mas é uma versão em português para “The Blower’s Daughter”, do irlandês Damien Rice.

A faixa brasileira faz parte do álbum “Ana & Jorge”, lançado em 2005. Ele fazia parte do projeto “Tom Acústico”, iniciativa da casa de shows paulistana Tom Brasil (atualmente Tokio Marine Hall).

