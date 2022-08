Marido de Jojo Todynho divide opiniões na web após fazer brincadeira com cantora: ‘Me aguarde’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho/lucassouza_ofl)

Publicado nesta sexta-feira (19), um vídeo de Lucas Souza, militar e marido de Jodo Todynho, chamou a atenção de diversos internautas após ir ao ar. O rapaz dividiu opiniões após ter feito brincadeira com a cantora no palco.

No vídeo, Lucas segura sua esposa enquanto tentar puxar sua peruca. Jojo Todynho tenta se desvencilhar do militar e desce do local, tentando evitar que o marido continuasse a brincadeira.

Críticas à atitude do marido

Após a publicação, diversos seguidores do casal deixaram suas impressões na seção de comentários. Alguns deles acreditam que a atitude de Lucas passou dos limites em relação à cantora.

“Será que só eu achei essa brincadeira escrota?”, registrou uma seguidora. “Para mim isso não é amor é falta de respeito!”, disse outra.

“Que idiotice isso, esse marido dela parece uma criança”, escreveu uma internauta. “Pra mim isso é falta de respeito” e “acho que ela não gostou dessa brincadeira” foram comentários de outros usuários da plataforma, após reação da cantora.

Em defesa do casal

Por outro lado, outros seguidores do casal enxergaram a dinâmica como algo natural. Um deles fez o seguinte comentário: “O amor é isso... brincadeiras... harmonia entre o casal... nem tudo são flores, mas podemos brincar com tudo, inclusive com os ‘problemas’. Deus abençoe vocês.”

“Lindos, casal de verdade e ponto final, mas as pessoas não estão preparadas pra isso, acham que o perfeito que é de verdade”, concluiu uma usuária da rede.

Alguns internautas também perceberam a reação da cantora em relação à tentativa de escapar da brincadeira, enquanto segurava sua peruca. Após a publicação do vídeo, Jojo Todynho deixou um recado ao marido: “Olha eu não vou falar nada, me aguarde”.

Na legenda, Lucas Souza escreveu “O nosso amor é fogueira” e divulgou o novo álbum de pagode da cantora, lançado neste mesmo dia. ‘Jojo como você nunca viu’ foi liberado na sexta-feira (19) e conta com a releitura de diversos hits, além de uma faixa inédita chamada ‘Bangu’, região que representa as raízes da artista.