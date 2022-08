Ludmilla não consegue fazer show por conta de estrutura de festival

A cantora Ludmilla foi uma das principais atrações do Festival Farraial, realizado no último sábado (20) na cidade de São Paulo. Contudo, quem foi ao local para ver a artista se frustrou.

Quem estava por lá afirma que não conseguia ouvir nada, mesmo os que estavam próximo às caixas de som. “Começamos a gritar e avisar que não estávamos escutando”, contou um dos fãs da cantora, Kaique Hauman, através de sua conta no Twitter.

Ele relatou que Ludmilla parou de cantar e foi tentar avisar à produção. “Mesmo assim continuava baixo e dava para ver no rosto dela a insatisfação; ela então parou novamente e foi falar com o pessoal dentro do backstage e demorou bastante”, disse.

Contudo, não adiantou. “Quando ela voltou pro palco, ela estava num misto de brava/triste com a situação, explicou pra gente que o pessoal não quis aumentar o volume e que o evento tinha um cronograma a cumprir e que ela já tinha perdido muito tempo e não poderia mais fazer o show”, afirmou Hauman.

A thread foi compartilhada pela própria cantora no Twitter. “Queria fazer um show f* para vocês, não foi culpa minha, não consegui, mas a gente se encontra nesse Brasil afora. Espero ver vocês num show meu de verdade com toda a estrutura que eu mereço e que eu faço”, disse Ludmilla.

Provavelmente vcs já viram as últimas notícias, e como sempre, por mais que eu tente me explicar, vou sair como errada. Então, nada melhor do que o depoimento de alguém que estava presente. Obrigada e dia 23/08 tem lançamento do Numanice 2 :) https://t.co/LYBBgOASFk — LUDMILLA (@Ludmilla) August 21, 2022

A produção do evento culpou a artista pelos problemas técnicos. Em nota ao portal Gshow, eles informaram que o acontecimento se deu por conta do atraso da artista.

“Chegou ao local com 40 min de atraso, mesmo sendo alertada pela produção do evento que outros artistas iriam se apresentar no mesmo palco com horários já acordados em contrato. Assim, como a cantora e toda a sua equipe estavam cientes do Programa Silêncio Urbano (PSIU), da Prefeitura de São Paulo”, pontuaram.

Contudo, o fã de Ludmilla disse que com a troca de artistas, o microfone foi reajustado. “O volume da dupla [Zé Neto e Cristiano] estava bem mais alto, apesar de ainda as caixas de som do meio do evento não estarem funcionando. Dá para escutar claramente eles cantando no vídeo”, conta, postando o vídeo e comparando na thread.

E aí que sentimos a diferença, porque o volume da dupla estava bem mais alto, apesar de ainda as caixas de som do meio do evento não estarem funcionando.

Dá para escutar claramente eles cantando no video pic.twitter.com/RdrYzjJhMO — Tatakae (@Kaique_Hauman) August 21, 2022

Sucesso no pagode

Aproveitando o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, Ludmilla resolveu se arriscar no pagode. Em abril de 2020, ela lançou cinco músicas no estilo, reunidas no EP “Numanice”.

Embora seguisse divulgando singles de funk, a cantora viu eu projeto de pagode crescer e lançou um álbum ao vivo, em janeiro do ano passado. Assim que os shows foram liberados novamente, ela lançou uma turnê do projeto, que vem crescendo a cada show realizado - saiba mais.

Em janeiro deste ano, Ludmilla lançou mais 10 músicas, no “Numanice #2″. Uma das faixas mais conhecidas desse lado pagodeira da artista é “Maldivas”, uma canção escrita pela própria cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático.

