Francine Piaia, do ‘BBB 9’, fala sobre oferta de R$ 100 mil no OnlyFans e pedidos inusitados: ‘Pedem pra eu fazer xixi e filmar’ (Reprodução/Instagram @francinepiaia)

Francine Piaia, ex-participante do ‘BBB 9′, fez revelações polêmicas em relação às ofertas recebidas após divulgar seus trabalhos de modelo em plataforma de conteúdo adulto. Em conversa com o Gshow, a Piaia falou sobre diversos pedidos dos usuários e os valores ofertados para ela atender aos seus desejos.

“Já me ofereceram 20 mil reais para uma chamada de vídeo, falei que não, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Tenho medo na verdade, essa pessoa não comprou meu conteúdo exclusivo, então achei que estava blefando”, revelou a ex-participante do reality.

Embora os pedidos tenham causado estranheza na modelo, para ela a surpresa é recíproca. De acordo com os assinantes de seu perfil no OnlyFans (plataforma de conteúdo adulto), eles não imaginavam que ela fosse ousada em seus conteúdos publicados.

Proposta inusitada na plataforma adulta

Embora a modelo soubesse que poderia ver coisas semelhantes ao adentrar na plataforma como criadora, houve um pedido em específico que mexeu com Piaia.

“Aparece um povo rico e gente fazendo muita proposta de querer passar a noite comigo. Ofereceram 10, 20 mil. Mas, apareceu um homem, empresário, solteiro, que me ofereceu 100 mil reais por um final de semana. Fiquei mexida, mas não, não faço esse tipo de coisa, não faço programa. Mas, só para conversar comigo ele me deu 500 dólares.”

Além dos pedidos inusitados, a modelo também revelou o público que mais consome seus conteúdos. De acordo com Francine Piaia, 80% de seus assinantes estão concentrados em homens comprometidos, porém que a respeitam.

“80% dos caras que estão lá são casados, mas a maioria é respeitador”, finalizou a modelo.

Em oura conversa com o Gshow, Piaia também revelou que já recebeu pedidos de fetiches inusitados. “Pedem para eu fazer xixi e filmar, lamber o sovaco... Acho meio assim...”, contou.