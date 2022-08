‘Encontro’: Susana Vieira completa 80 anos e ganha homenagens de Tony Ramos e Arlete Salles

O programa “Encontro”, da TV Globo, fez uma homenagem a atriz Susana Vieira, que completa 80 anos nesta terça-feira (23). Sempre exalando bom humor e intensidade, ela participou do matinal e recebeu recados especiais dos amigos Tony Ramos e Arlete Salles (veja abaixo).

“Uma grande parceira, uma grande atriz brasileira, de uma comunicação absurda, de uma franqueza, de lealdade e de uma determinação com a carreira. Receba meu carinho e afeto. Respeito por essa trajetória tão linda”, disse Tony.

Já Arlete ressaltou as qualidades da amiga. “Bom te ver aí, bonita, comemorando seu aniversário. Estamos aqui, né, firmes, comemorando aniversários. Eu sempre falei que sou uma admiradora da sua alegria, da sua força, da sua coragem para viver. Mas não me canso de repetir. Sou tua fã, te amo! Receba assim um grande abraço te levando todo o meu desejo de muitas felicidades, muitas alegrias no seu coração e saúde, saúde e saúde. Beijos”, afirmou.

A nossa querida Susana Vieira completa 80 anos hoje! ❤️🎂 #Encontro pic.twitter.com/6mx4f30KsD — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 23, 2022

Susana agradeceu ao carinho e disse a Patrícia Poeta que, no aniversário do ano que vem, pretende estar no palco do “Encontro”. Ela também relembrou de fases importantes da carreira e disse que nunca se preocupou em ficar velha.

“Nunca me preocupei se vou chegar. Sempre trabalhei tanto, corri tanto, viajei tanto e fui tão feliz que não existia, 68, 79... Quando veio a pandemia, de repente, o trem deu uma freada. Deixamos de fazer planos, sonhar porque não sabíamos o que ia acontecer na nossa vida. Não podia encontrar os outros, beijar e abraçar. Depois que passaram esses dois anos, vi que estava com 78 anos e agora 80. Não senti passar, continuo alegrinha”, disse Susana.

"Eu vivi em função do meu trabalho como atriz" ✨ #Encontro pic.twitter.com/T2FjowzpFX — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 23, 2022

