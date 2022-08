Ator de ‘Stranger Things’ está cansado de receber perguntas de fãs sobre seu cabelo

Uma das estrelas que despontou na primeira temporada da série ‘Stranger Things’, Joe Keery, que interpreta Steve Harrington, deveria na verdade ter tido uma morte pavorosa por ser realmente um idiota, mas acabou se tornando um dos personagens mais queridos por seu senso de responsabilidade, e claro, sua presença super engraçada na tela.

O arco de desenvolvimento do personagem de Keery foi muito bem construído, mas o ator vem enfrentando importunações com questionamentos e comentários dos fãs sobre seu cabelo, uma cabeleira bem ao estilo dos anos 1980.

Recentemente o ator revelou que não entendeu o motivo de tanta obsessão do público com o cabelo de Steve Harrington.

Keery comentou em entrevista ao The Daily Beast, que provavelmente o cabelo de Steve poderia ter ajudado a impulsionar sua visibilidade como ator. Assim, ter um cabelo bem estiloso tem seus ganhos.

“É realmente ridículo. Não é algo sobre o qual eu tenha controle. Ainda assim, as pessoas parecem realmente se importar com isso e se fixar nele, por qualquer motivo. É tão estúpido, honestamente”, disse Keery.

Steve Harrington conseguiu sobreviver à última temporada e ao Mundo Invertido, o que nos dá a certeza de que veremos um pouco mais do seu cabelo na temporada 5.

Em um artigo da GQ o ator disse que recusou um trabalho de divulgação para uma marca de produtos para cuidados com os cabelos, então realmente as madeixas do rapaz tem um bom potencial!

A estrela já tem outros projetos marcados. Ele estará na próxima temporada de ‘Fargo’ da FX, mas os detalhes sobre qual pode ser seu papel não foram revelados ainda.