Ator de ‘A Casa do Dragão’ questionou se suas cenas de sexo eram realmente necessárias

Voltando cerca de 200 anos antes a HBO traz a nova série ‘A Casa do Dragão’, que chegou em 21 de agosto ao streaming e ao canal. A série conta desde os tempos de paz antes da grande tempestade que arruinou tudo: a Dança dos Dragões, terrível guerra civil que irrompe dentro da Casa Targaryen pela sucessão do Trono de Ferro.

A pré-sequência de ‘Game of Thrones’, é inspirada em partes do romance de George RR Martin, ‘Fogo e Sangue’.

Matt Smith, que interpreta o príncipe Daemon Targaryen, admite ter se perguntado se ‘A Casa do Dragão’ é realmente mais excitante e com mais cenas de sexo do que GOT.

A série original, concluída em maio de 2019 com oito temporadas, ganhou o Emmy da HBO e iniciou debates sobre seu contexto mais sexualizado.

“O que você está fazendo? Você está representando os livros ou está diluindo os livros para representar o tempo em que vivemos? E eu realmente acho que é seu trabalho representar os livros de forma verdadeira e honesta, como eles foram escritos”, disse o ator Matt Smith em entrevista a britânica Rolling Stone. “Você se pergunta, ‘Precisamos de outra cena de sexo?’, acrescenta o ator.

Matt Smith, ainda na entrevista, falou que seu personagem tinha várias cenas sensuais e que envolvem sexo. O ator disse ter lido alguns romances da série de George RR Martin. “Sim – um pouco demais, se você me perguntar”, respondeu ele entre risos.

O personagem de Smith é irmão do Rei Viserys. Daemon é um dos Targaryen mais voláteis. Ele é um tremendo lutador que empunha a Irmã Negra, uma espada com duas lâminas ancestrais da Casa Targaryen e monta o feroz dragão Caraxes. Ele também é outro potencial herdeiro do Trono de Ferro.

‘A Casa do Dragão’ apresenta um tempo de paz que evolui para uma sangrenta guerra e onde os dragões que ouvimos falar em ‘Game of Thrones’ ainda vivem em Westeros.