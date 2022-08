Ana Maria Braga recebe ator de ‘Pantanal’ para café da manhã e ‘incorpora’ cramulhão

Ana Maria Braga recebeu o ator Gabriel Sater, que interpreta Trindade na novela “Pantanal”, para o café da manhã desta terça-feira (23) do “Mais Você”. Um dos momentos que chamou a atenção no programa foi quando a loira resolveu imitar o cramulhão, com quem o personagem tem um pacto na trama global.

Gabriel contava que assistiu a filmes de terror para interpretar o peão, e foi quando a apresentadora do matinal resolveu imitar o olhar assustador que ele faz em cena. “Aquele olhar assim”, disse ela, com os olhos revirados.

Parecendo assustado com a cara da anfitriã, o ator disparou: “Não me olha assim, Ana. Larga a mão! Vou até olhar pra lá, fiquei meio cismado”, brincou.

A cena foi parar nas redes sociais. Assista:

Relação com pai

Durante o papo com Ana Maria, Gabriel Sater, que interpreta o personagem do pai na primeira versão de “Pantanal”, revelou que não contou a Almir que ia fazer o teste para a novela.

“Ele é muito crítico, mas está muito feliz. Ele me dava toques, dicas, mas não contei para ele o teste quando eu fiz. Comecei a estudar viola para valer, tinha metas. Desde novembro de 2020 me preparei”, disse.

Ana Maria mostrou ainda uma mensagem que o pai deixou a Gabriel em VT: “Fiquei orgulhoso de você, Gabriel. Trabalho muito bonito, últimas cenas impactantes. Você é um cara que sempre se joga nas coisas que acredita, a gente vê um resultado muito bom. Com certeza você vai sair para os shows, para a estrada, você merece isso. Sinto que está sendo tão importante para você como foi para mim”, disse Almir.

