‘Stranger Things 4′: Roteiristas compartilham texto original da cena entre Will e Mike

Sem dúvida esta foi uma das cenas mais emocionantes da quarta temporada de ‘Stranger Things’ e foi algo pedido pelos fãs há anos: Will Byer finalmente confessou seus sentimentos a Mike Wheeler. Os fãs da série ficaram chocados e agora, graças aos criadores da série, temos o texto original do roteiro.

Os roteiristas de ‘Stranger Things’ compartilham partes do roteiro da quarta temporada no Twitter, como forma de entreter e agradecer aos fãs.

Na semana passada, os fãs tiveram que decidir entre a conversa emocional de Steve Harrington com Nancy Wheeler ou a cena de Will e Mike, e os seguidores optaram pela última. Pouco depois, os escritores publicaram o texto. Veja abaixo.

A sequência é exatamente a mesma que vimos no episódio 8. Mike conta ao amigo sobre seus medos em relação ao relacionamento com Eleven. “Não foi o destino, foi apenas sorte. Um dia ele vai perceber que sou apenas um nerd que teve sorte do Super-Homem bater na sua porta”, conta a ele sobre o dia em que conheceu a garota com superpoderes.

Will garante a Mike que Eleven sempre “precisará dele” e mostra a ele um desenho que mostra seu grupo de amigos lutando contra um dragão, com Mike (com um símbolo de coração) como líder.

Will explica a Mike que ele é o coração do grupo e, usando Eleven como uma representação de seus próprios sentimentos por ele, diz a ela que “nos últimos meses ela esteve perdida sem você. Ela é diferente das outras pessoas e ela tem medo de ser diferente. Quando você é diferente, às vezes, você se sente um erro. Mas, você a faz sentir que não é um erro. O que é melhor por ser diferente. E isso lhe dá coragem para continuar”.

Após a conversa com Mike, o personagem deveria virar para a janela com expressão de tristeza depois de sorrir para o amigo. Mas, o que o ator Noah Schnapp fez foi improvisar um choro.

O jovem nunca diz realmente a Mike como se sente, mas seu irmão Jonathan, que está ouvindo, interpreta a mensagem que ele queria dar a ele, e os fãs também.