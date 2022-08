‘Pantanal’: Maria Bruaca será orientada por advogada e vai entrar na Justiça contra Tenório

A situação vai começar a complicar para Tenório (Murilo Benício) por causa da forma que ele tratava a ex-mulher, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), na novela “Pantanal”, da TV Globo. A advogada Maria Eugênia, vivida por Luciana Borghi, vai explicar para a dona de casa que ela foi vítima de violência doméstica e vai orientá-la a entrar na Justiça para obter parte dos bens.

“E eu só estou dizendo que, além da violência física, existem outros tipos de violência: moral, psicológica e até mesmo patrimonial”, contextualizará a advogada, que foi contratada por Zé Lêoncio (Marcos Palmeira), que está abrigando a dona de casa.

“Em outras palavras: a doutora tá dizendo que não precisa levar umas bordoadas pra ser vítima de violência doméstica”, questionará José Leôncio. “Não é porque a senhora nunca apanhou dele que a senhora não foi vítima de violência doméstica”, destaca ele.

“Exatamente! Palavras, ofensas ou a imposição, seja através da força de ameaças, do controle financeiro ou da forma que for, se configuram como casos de violência doméstica”, explicará a advogada.

Maria Bruaca será convencida a entrar na Justiça contra o ex-marido Tenório (Foto: Divulgação/Globo)

“A senhora precisa entender que sofreu, além da violência psicológica e moral, o esbulho de seus bens e dos seus direitos, o que caracteriza a violência patrimonial, todas previstas na Lei Maria da Penha”, continuará Maria Eugênia.

“Primeiro a senhora deve revogar imediatamente a procuração que outorgou para o seu marido”, irá explicar a advogada. “E como é que eu faço isso?”, questionará Bruaca.

“A senhora precisa ir a um cartório e revogar a procuração que deu a ele (...) e deveria assinar mais uma procuração para que eu possa representá-la.”

Mesmo com a explicação, Maria Bruaca ficará com receio, pois ainda tem medo do ex-marido. “E quem vai garantir que ele não venha perto de mim aqui no meio desse mato?”, vai perguntar a dona de casa.

“A senhora não precisa ter medo de nada, dona Maria... Aqui ele não vai lhe fazer nada. E a doutora vai tá lá, brigando pelos seus direitos”, tranquilizará Zé Leôncio.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a versão original da novela “Pantanal” foi exibida em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, e ficará no ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, novela de Gloria Perez.

LEIA TAMBÉM: