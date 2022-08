Estas são as referências de ‘Game of Thrones’ que vimos no primeiro episódio de ‘A Casa do Dragão’

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

A espera foi longa, mas fãs de todo o mundo finalmente puderam ver o primeiro capítulo de ‘House of the Dragon’ ontem, 21, com transmissão simultânea na HBO e HBO Max. A série se passa várias décadas antes do que aconteceu em ‘Game of Thrones’, mas isso não impediu várias referências à série original. Aqui te contamos algumas.

O trono de ferro

Sempre se soube que quem governa Westeros o faz sentado no Trono de Ferro. De acordo com a história de George R. R. Martin, foi Aegon I Targaryen quem forjou esse trono derretendo as espadas dos milhares de inimigos que ele havia derrotado.

Nos livros, o Trono de Ferro é gigantesco e requer passos para alcançá-lo. Uma das críticas que os fãs de história fizeram a ‘Game of Thrones’ foi que o trono era muito pequeno, mas isso foi resolvido em ‘House of the Dragon’, onde vemos um trono enorme.

A cabeça do dragão Balerion, o terror negro

Balerion é o dragão mais imponente de toda a história de ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’ e foi quem ajudou Aegon I a conquistar toda Westeros.

Em ‘Game of Thrones’ os dragões estão extintos, mas vemos o crânio de Balerion nas abóbadas do castelo real em Porto Real. Em ‘House of the Dragon’ voltamos a ver a cabeça do dragão, mas está num espaço muito especial para o Rei Viserys, num altar cheio de velas. Não é incomum que Viserys tenha sido o último cavaleiro de Balerion.

‘Winter is Coming’ (O inverno está chegando)

O lema clássico dos Starks é um dos mais lembrados pelos fãs de ‘Game of Thrones’ e se referia a um terror desconhecido que se aproximava de Westeros e que, no final da série, finalmente chegou.

Esta frase é explicada em ‘House of the Dragon’ como um sonho precognitivo que Aegon teve e que foi compartilhado com todos os herdeiros Targaryen.

“Aegon predisse o fim do mundo dos homens, começará com um inverno terrível que soprará do extremo norte”, disse Viserys à filha Rhaenyra ao nomeá-la sua herdeira.

Existem várias conexões com ‘Game of Thrones’ neste episódio, mas essa lenda é, sem dúvida, a mais clara.