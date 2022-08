‘Encontro’: Artistas citam a alegria contagiante da atriz Claudia Jimenez, que morreu aos 63 anos

O programa “Encontro”, da TV Globo, fez na manhã desta segunda-feira (22) uma homenagem a atriz Claudia Jimenez, que morreu aos 63 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma insuficiência cardíaca. Artistas que trabalharam com ela destacaram como era a convivência com a artista, que tinha uma “alegria contagiante” e aproveitaram para se despedir (veja no vídeo abaixo).

“Mais uma perda para a comédia, para a arte, para a cultura brasileira. Uma gênia, uma figura tão importante para a minha carreira, uma conselheira, uma amiga de toda a nossa família, uma paixão do velho Lúcio [Mauro], uma paixão do Lúcio mais novo. Com certeza vai fazer muita falta”, disse Lúcio Mauro Filho.

“Claudinha deixa um legado de um trabalho muito consistente na comédia, na dramaturgia. Um belo ser humano, sensível, que eu tive o orgulho, a oportunidade, o privilégio de dividir muitas e muitas cenas”, ressaltou Tom Cavalcanti.

Já a atriz Carolina Dieckmann falou sobre como Claudia era carismática também fora das telas. “Era um carisma arrebatador, generosa, amorosa, comprometida. Foi uma amiga que eu tive a sorte de ter por perto”, disse ela, que continuou: “Você merece todos os aplausos e beijos. Nunca vou esquecer de você.”

“Perdemos mais uma grande amiga e uma mulher com enorme talento. Claudia era uma pessoa com a qual a gente sempre se sentia muito bem. Ela sempre provocava o riso em todos nós”, disse o ator Otávio Augusto.

Cláudia Mauro, por sua vez, destacou sobre a alegria contagiante da artista. “Eu tinha ataques de riso com a Claudia. A gente falava muita besteira, a gente se divertia muito. A Claudia era uma gênia. É um privilégio, uma honra conviver com ela dentro e fora de cena.”

Já o ator David Pinheiro relembrou como foi atuar com a atriz na “Escolinha do Professor Raimundo”. “Toda vez que o Chico Anysio me chamada e eu passava, pois ela ficava na primeira fila, a gente enquadrava a câmera da cintura pra cima, ela sempre me cutucava, mexia comigo. Eu falava ‘opa, o que é isso, menina?’ e era uma gargalhada só”, contou.

Oscar Magrini também fez questão de prestar sua homenagem. “Eu tive um prazer imenso de conhecer a Claudia Gimenez em 1998 fazendo ‘Torre de Babel’ e ela se tornou minha amiga. Não tinha um momento em que ela não estivesse pra cima, sempre alegrando, sempre falando uma coisa engraçada.

Atriz Cláudia Gimenes morreu aos 63 anos de idade (Reprodução)

A morte

A atriz morreu na manhã de sábado (20) no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Ela tinha sofrido um infarto em 1999 e, desde então, passou por três cirurgias no coração.

Na primeira vez, colocou cinco pontes de safena; em 2012 substituiu a válvula aórtica por uma sintética e em 2014 colocou um marca-passo. Agora, foi vítima de insuficiência cardíaca.

Além disso, Claudia descobriu um câncer no mediastino em 1986 e chegou a ser desenganada pelos médicos, mas conseguiu se recuperar após tratamento de radioterapia.

Trajetória

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu em 18 de novembro de 1958, na cidade do Rio. A atriz ficou famosa por seus papéis cômicos na TV Globo, onde começou a trabalhar em 1979. Sua estreia na emissora ocorreu na série “Malu Mulher”.

Uma de suas personagens mais famosas foi Dona Cacilda, uma das alunas do humorístico “Escolinha do Professor Raimundo”, de Chico Anysio, com seu bordão “Beijinho, beijinho, pau, pau”.

Participou de diversos filmes, como “Gabriela, Cravo e Canela” e “Os Trapalhões no Auto da Compadecida”, além de várias novelas e séries, como “Sai de Baixo”, “Ti-ti-ti”, “Torre de Babel” e “Haja Coração”. Esta última, em 2016, foi seu último papel da TV Globo.

Seu último papel na TV Globo foi em 2018, no quadro Infratores, do Fantástico. A atriz era foi escalada para a novela “Deus Salve o Rei” neste mesmo ano, mas teve que se afastar das gravações após uma crise de hipertensão.

