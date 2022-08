Ana Maria Braga defende Louro Mané e deixa repórter do ‘Mais Você’ sem graça

Ana Maria Braga deixou o repórter do “Mais Você” Fabrício Battaglini sem graça ao sair em defesa de Louro Mané nesta segunda-feira (22).

O “climão” rolou logo nos primeiros minutos de participação do jornalista no matinal, que fazia um link ao vivo. Ele falava sobre as baixas temperaturas em São Paulo, mas não perdeu a oportunidade de tirar sarro de Louro Mané, que, instantes antes de sua entrada, cantou uma música.

“Eu adorei o Louro abrindo o programa hoje cantando. Você gosta de cantar, Lourinho?”, perguntou Fabrício. “Eu adoro cantar! Nossa Senhora”, respondeu o fantoche.

O repórter, então, decidiu alfinetar o papagaio: “Então aprenda [a cantar]. Aprenda primeiro. Eu estava aqui com o meu fone e, meu amigo, o negócio estava brabo aqui. Então, você aprenda, tá? Quem sabe você não se saia melhor na próxima”, disse.

Diante da crítica, o mascote pediu o amparo da “avó”. “Ana Maria, ele está me tirando ao vivo! Deixa ele comigo.”

A apresentadora prontamente saiu em defesa do boneco. “Louro, eu vou trazer o Fabrício aqui para te ensinar a cantar. Tudo bem pra você, Fabrício?”

Sem graça, o jornalista preferiu encerrar o assunto e seguir a pauta.

Amigos, amigos... casamento à parte

Na semana passada, a Ana Maria Braga mandou um recado direto e reto para seus colegas de produção do “Mais Você”: se casar novamente, eles serão cortados da lista de convidados.

O comentário foi feito após exibição de uma reportagem que abordava o alto custo para se fazer uma festa de casamento nos dias de hoje. Uma das alternativas propostas para economizar era justamente reduzir o número de pessoas na celebração.

“O negócio agora é cortar a lista de convidados mesmo! O pessoal do trabalho… Viu, gente? Se eu for me casar de novo, a galera do trabalho será a primeira a ficar de fora dessa lista”, disse a loira, aos risos.

“Lascou, galera! Já sabe que ninguém daqui vai”, disse Louro Mané.

