Esta foi a reação de George R. R. Martin ao assistir a ‘House of the Dragon’

'House of the Dragon' Foto: Divulgação HBO

Os fãs da saga ‘Game of Thrones’ aguardam ansiosamente a estreia de ‘House of the Dragon’, mas há outra pessoa que está animada para o retorno dos Targaryens às telas da HBO: o criador da história, George R. R. Martin.

“Vi todos os dez episódios e adorei o que vi”, comentou o autor em seu blog. “House of the Dragon é tudo o que eu esperava, sombrio, poderoso, visceral, incrível de assistir, cheio de personagens complexos e muito humanos que foram trazidos à vida por atores incríveis”, acrescentou.

Não é à toa que Martin ama a nova série, os produtores Ryan Condal e Miguel Sapochnik trabalharam ao lado dele para dar vida à história dos Targaryens.

Let the festivities commence.



August 21. @hbomax

Falta pouco tempo para todos os fãs decidirem se concordam ou não com Martin, já que ‘House of the Dragon’ estreia neste domingo, 21, na HBO Max, mas sobre o que é a série?

‘House of the Dragon’ se passará não metade do reinado de dois Targaryen, cerca de 130 anos após aquela dinastia conquistar Westeros e cerca de 200 anos antes de dois eventos de ‘Game of Thrones’.

A história se concentrará na guerra civil Targaryen conhecida como a Dança dos Dragões, desencadeada por uma crise de sucessão causada pela morte do rei Viserys I.

O monarca queria que seu filho Rhaenyra, o único sobrevivente de seu primeiro casamento, sucedesse ao Mas, após sua morte, sua segunda esposa Alicent reivindica o trono para seu filho mais velho, Aegon.

Some new #HouseOfTheDragon pictures pic.twitter.com/DxxTs3HZJD — House Of The Dragon Source (@HOTDsource) August 10, 2022

Como você pode imaginar, Rhaenyra não aceitou bem essa situação, ela queria tirar o Trono de Ferro dela e uma guerra estourou que dividiu Westeros em dois.

Ao lado dos Targaryen, os fãs também conhecerão os Velaryons e os Hightowers, duas famílias que não tiveram um papel de liderança em Game of Thrones, mas estão no centro da Dança dos Dragões.