Como o anel de noivado de Lady Di e Kate Middleton foi inspirado em uma jóia da Rainha Vitória

Todos conhecemos o anel de noivado oferecido pelo príncipe Charles à Lady Di quando eles ficaram noivos. Anos mais tarde, o mesmo anel foi oferecido à Kate Middleton para oficializar o compromisso com o príncipe William, primogênito de Charles e Diana. Eles ficaram noivos em 2010 e casaram em 2011.

Apesar de parecer uma peça atual, o icônico anel tem um design que remonta a meados do século XIX e tem relação com a Rainha Vitória.

Um pouco de história

Garrard, o joalheiro que fez o anel, se inspirou em uma peça de joalheria que o príncipe Albert encomendou para sua futura noiva, a rainha Vitória, em 1840. Um grande broche de safira grande safira cercada por doze diamantes redondos e engastada em ouro era adorada pela rainha Vitória. tanto que ela o usou no dia do casamento.

Nas duas décadas seguintes, a rainha Vitória usou o broche com frequência. Quando ela morreu em 1901, ela o declarou uma herança da coroa, portanto, tem sido usado por todas as rainhas (e rainhas consortes) desde então. Isso inclui a atual monarca, a rainha Elizabeth II, que também a usou várias vezes ao longo de sua vida, incluindo eventos importantes, como o batizado do príncipe William.

Em ocasiões anteriores, o joalheiro Garrard disse que o príncipe Charles escolheu uma seleção de seus anéis para serem apresentados a Diana no Castelo de Windsor em preparação para a proposta.

A coleção incluía o ousado anel de safira e diamante porque lembrava a Charles o broche que ele via tantas vezes sua avó e sua mãe usarem. Diana teria escolhido como combinava com seus olhos azuis.

Um anel que NÃO foi feito sob medida

Longe do que muitos podem pensar, o anel de noivado de Lady Di não foi feito sob medida para ela. A jóia é composta por uma safira oval de 12 quilates, encaixado em uma peça de ouro branco de 18 quilates e cercada por 14 diamantes solitários.

A jóia foi avaliada em $ 37.500 dólares em 1981, quando Charles propôs a Diana, mas agora é considerado inestimável por causa de sua história.

Durante a entrevista oficial pós-noivado, onde Kate usou um vestido azul royal que combinava perfeitamente com o anel, o príncipe William explicou por que a peça era tão especial para ele.

“É o anel de noivado da minha mãe, então achei muito legal porque, obviamente, ela não estará por perto para compartilhar a diversão e a emoção de tudo, essa foi a minha maneira de mantê-la perto de tudo”. ele disse.