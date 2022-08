Príncipe Harry é flagrado em viagem à África e se hospeda em hotel de luxo sem Meghan Markle

Uma conta de Instagram divulgou uma imagem do príncipe Harry chegando à cidade de Vilankulo, em Moçambique, nesta semana. O príncipe não estava acompanhado por sua esposa, Meghan Markle.

Segundo informações da Hello! Magazine, o príncipe teria escolhido ficar no Vilanculos Beach Lodge - um luxuoso resort à beira-mar descrito como “um dos melhores hotéis de Vilankulo”.

Vilanculos Beach Lodge está situado na pequena cidade costeira de Vilankulo, na província subtropical de Inhambane, Moçambique. A postagem no Twitter alimentou os rumores. Veja abaixo.

Nenhuma informação foi confirmada pelo porta-voz do príncipe mas, de acordo com a Hello! Magazine, príncipe Harry: “foi passear pelos pontos turísticos da região na companhia dos seus amigos”, além de se encontrar com Yassin Amuji, presidente da Associação de Turismo de Moçambique.

O motivo de sua visita não foi divulgado, mas sabe-se que o príncipe Harry tem projetos de caridade em Moçambique e em outros países do continente africano. Harry já havia compartilhado seu desejo de que ele e Meghan se mudassem permanentemente para a África. “Olhe, o resto de nossas vidas, especialmente o trabalho de nossa vida, será predominantemente focado na África, na conservação”, disse ele em um documentário da ITV.

“Há muitas coisas a serem feitas. Há muitos problemas aqui, mas também há um enorme potencial de soluções”, disse o príncipe Harry.

Viagem ao Reino Unido no próximo mês

No começo dessa semana, o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estarão no Reino Unido no próximo mês. de acordo com a informação divulgada pelo porta-voz do casal, “o príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de visitar várias instituições de caridade no início de setembro”.

A viagem dos Sussex terá duração de quatro dias e incluirá visitas a organizações na Grã-Bretanha. De 5 a 8 de setembro, Harry e Meghan estarão no Reino Unido e também na Alemanha.

Na Alemanha, os Sussex participam dos Jogos Invictus, que estão sendo realizados em Dusseldorf. Os Jogos Invictus é uma competição criada pelo príncipe Harry e continua recebendo apoio do príncipe desde 2014.