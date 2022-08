‘Falsificadoras’ é nova série da Netflix sobre crimes adolescentes

Emilija Baranac, de ‘Riverdale,’ e Jennifer Tong, de ‘DC’s Legends of Tomorrow’, estrelam a nova série da Netflix, ‘Falsificadoras’. O trailer lançado no último 10 de agosto, revela o quanto duas melhores amigas do ensino médio, interpretadas por Baranac e Tong, são capazes de fazer para serem reconhecidas na escola, ao passo que inevitavelmente cometem um erro grave.

Atravessar a adolescência realmente não é fácil, há hormônios à flor da pele, famílias com seus conflitos e a sensação de tentar sempre se encaixar em algo.

As protagonistas da série são rostos bem conhecidos por outros projetos com ênfase na adolescência. O criador é David Turko, que também faz parte da equipe de roteiristas da série, dividindo espaço com Tabia Lau. ‘Falsificadoras’ tem produção de Simon Barry e Stephen Hegyes do Reality Distortion Field.

A história começa quando Zoe e Becca tem um simples objetivo de conseguir bebida para a festa do fim de semana e as duas amigas resolvem fabricar identidades falsas para si e para os colegas.

Quando se torna evidente que elas poderiam estar realmente vivendo a vida de outras pessoas, as duas fazem crescer seu novo empreendimento, sem perceber que podem ser alvo de personalidades perigosas da cidade. As coisas começam a sair do controle quando além de policiais federais, estes demais personagens também estão em sua cola..

Será um prato cheio para os fãs de projetos centrados em crimes como ‘Inventando Anna’, histórias de novas start-ups como ‘WeCrashed’ e produções como ‘The Summer I Turned Pretty’.

Resta-nos esperar para ver se a mistura de amizade e crime será surpreendente A série conta com dez episódios e tem estreia marcada para 2 de setembro, na Netflix.