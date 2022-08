Atriz Claudia Jimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Jimenez morreu na manhã de hoje (20), aos 63 anos de idade, no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde, que não informou, no entanto, a causa da morte.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu em 18 de novembro de 1958, na cidade do Rio. A atriz ficou famosa por seus papéis cômicos na TV Globo, onde começou a trabalhar em 1979. Sua estreia na emissora ocorreu na série Malu Mulher.

Uma de suas personagens mais famosas foi Dona Cacilda, uma das alunas do humorístico Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio, com seu bordão “Beijinho, beijinho, pau, pau”.

Participou de diversos filmes, como Gabriela, Cravo e Canela e Os Trapalhões no Auto da Compadecida, além de várias novelas e séries, como Sai de baixo, Ti-ti-ti, Torre de Babel e Haja Coração. Esta última, em 2016, foi seu último papel da TV Globo.

Seu último papel na TV Globo foi em 2018, no quadro Infratores, do Fantástico. A atriz era foi escalada para a novela “Deus Salve o Rei” neste mesmo ano, mas teve que se afastar das gravações após uma crise de hipertensão.

Câncer e cirurgia no coração

Cláudia descobriu um câncer no mediastino em 1986 e chegou a ser desenganada pelos médicos, mas conseguiu se recuperar após tratamento de radioterapia.

Ela fez ainda três cirurgias no coração. Em 1999 colocou cinco pontes de safena; em 2012 substituiu a válvula aórtica por uma sintética e em 2014 colocou um marca-passo.

REPERCUSSÃO

Atores e atrizes lamentaram a morte da colega e se manifestaram nas redes sociais, entre eles o ator Miguel Fallabella, com quem Cláudia fez o humorístico “Sai de Baixo”.

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”, disse.