Após saída de ‘Pânico 6’, Neve Campbell ganha papel de protagonista na série ‘Avalon’

Com a saída de Neve Campbell da franquia de terror slasher, a atriz ganhou um papel importante para a nova série da ABC, ‘Avalon’, e irá liderar a trama. A produção dramática será baseada no conto de Michael Connelly, David E. Kelley (Big Sky e Big Little Lies), A+E Studios e 20th Television. Informações são do Deadline.

Após saída de ‘Pânico 6’, Neve Campbel ganha papel de protagonista na série ‘Avalon’ (Reprodução/Lugli Tiziano)

A trama se passará na cidade de Avalon, na Ilha Catalina, e terá foco na detetive do Departamento do Xerife de Los Angeles, Nicole Searcy (Neve Campbell), líder de um pequeno escritório. Com a recepção de mais de um milhão de turistas por ano junto à chegada das balsas, Searcy será envolvida em um mistério que desafiará sua carreira e seu próprio eu.

“Nic de Campbell é a detetive solitária designada para a subestação da Ilha Catalina. Um tanto inescrutável, Nic não se intimida facilmente e mantém sua moral. Ironicamente, sua forte bússola moral foi o que a fez ser banida para a maior cidade de Catalina, Avalon. É um trabalho que nenhum policial de LA quer, mas Nic logo descobre que suas valiosas habilidades de detetive são mais necessárias em Avalon do que ela poderia imaginar”, classifica o Deadline.

Neve Campbell expõe machismo em oferta recebida para ‘Pânico 6′

Protagonista da franquia ‘Pânico’ desde a década de 90, Neve Campbell não terá participação na sexta fase do terror slasher. De acordo com a intérprete da icônica Sidney Prescott, não haverá seu retorno à obra devido a proposta salarial recebida.

“Eu não senti que o que estavam me oferecendo era igual ao valor que eu trago a esta franquia, e que eu trouxe a esta franquia, por 25 anos”, afirmou Campbell, ao revelar sexismo na proposta. “E como uma mulher nesse negócio, eu penso que é muito importante para nós sermos valorizadas e lutarmos para sermos valorizadas”.

“Eu honestamente não acredito que se eu fosse um homem e tivesse protagonizado cinco filmes de uma enorme franquia por mais de 25 anos, que o número que me foi oferecido seria ofertado para um homem. E, na minha alma, eu só não podia fazer isso. Eu não podia entrar no set sentindo isso: me sentindo menosprezada e sentindo a injustiça, ou falta de justiça, em torno disso”, continuou.