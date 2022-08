Velho do Rio tentará ressuscitar personagem que morre ‘por engano’ em ‘Pantanal’; descubra qual é

A reta final da novela “Pantanal”, da TV Globo, segue com muitas emoções. O Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado, tentará se vingar de um atendado sofrido por José Lucas (Irandhir Santos), mas errará o alvo. Quem morrerá será Roberto (Cauê Campos), que vai se assustar com a aparição do homem-sucuri, cai no rio e se afoga. Inconformado, o guardião do bioma tentará ressuscitar a vítima. “Não merecia”.

De acordo com a sinopse, Roberto logo vai entender que o seu pai, Tenório (Murilo Benício), tem algo a ver com o tiro que acertou José Lucas. Então, ele decide tirar a história a limpo e vai até a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Solano (Rafael Sieg), que foi contratado por Tenório para o ataque, acompanha o rapaz.

Roberto (Cauê Campos) vai se assustar com aparição do Velho do Rio e morre afogado em 'Pantanal' (Reprodução/TV Globo)

“Ocê vai bulir com isso pra quê?”, questionará Solano. “Pra ver se é do calibre da arma que o meu pai te deu... Ou de outra que ele tenha em casa”, responderá Roberto.

“Ocê vai botar eles contra o seu próprio pai?”, pergunta então o assassino. “Eu não vou culpar ninguém sem provas, mas não vou aceitar ser cúmplice dessa situação”, dirá o rapaz.

Neste momento o barco em que eles seguem passará por uma área coberta por árvores. É quando o Velho do Rio aparece, em forma de cobra. “Não se mexe, Solano... E, haja o que houver, não olha pra trás!”, alertará Roberto. Mas o assassino vai olhar para trás. “Calma, Solano... Não mexe com ela, ela não vai fazer nada”, reitera o jovem.

Mas Solano diz que vai “acabar com a raça” da cobra e cairá na água, lutando contra o animal. Roberto, então, tenta ajudar, mas acaba sendo puxado por Solano e cai no rio, se afogando.

A sucuri se afasta e Solano resgata o corpo de Roberto, que já está sem vida. Minutos depois, o Velho do Rio reaparece, já em forma humana, e tenta ressuscitar o rapaz. “Volta, menino... Volta, que não é sua hora! Ocê não merecia isso. Não merecia”, lamenta.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a versão original da novela “Pantanal” foi exibida em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, e ficará no ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, novela de Gloria Perez.

