‘Sandman’ ganha um episódio bônus surpresa com ‘Calíope’ e ‘Um Sonho de Mil Gatos’

De surpresa, a Netflix liberou um episódio bônus da série “Sandman”. O novo capítulo entrou para o catálogo da plataforma de streaming nesta sexta-feira (19), sem muitos anúncios prévios.

O novo capítulo tem mais de 1h de duração e adapta duas histórias vistas no arco “Terra dos Sonhos”, o terceiro das HQs.

A primeira delas é “Um Sonho de Mil Gatos”, em que vários gatos de rua se reúnem para ouvir uma gata profeta, que conta sobre um momento em que essa era a espécie dominante da Terra. Eles recebem uma missão: sonhar todos ao mesmo tempo, para conseguir tomar o lugar dos humanos.

Já a segunda é “Calíope”, em que Morpheus salva a musa grega do cárcere de um escritor. Este, é um autor frustrado por não conseguir ter novas ideias após ter escrito um bestseller.

Vale lembrar que a primeira temporada se baseou nos dois primeiros arcos: “Prelúdios e Noturnos” e “Casa de Bonecas”. Já uma possível segunda temporada, caso a Netflix renove a série, deve adaptar os arcos 4 e 6, “Estação das Brumas” e “Um Jogo de Você”, segundo entrevista do criador da série Neil Gaiman para a Radio Times.

O episódio bônus dessa primeira temporada traz uma série de participações especiais, com atores que trabalharam nos audiolivros de “Sandman”, como James McAvoy (”X-Men: Primeira Classe”), David Tennant (”Jessica Jones”), Michael Sheen (”A Saga Crepúsculo: Lua Nova”) e Arthur Darvill (”Lendas do Amanhã”). Sandra Oh, conhecida por seu papel em “Grey’s Anatomy”, também faz uma participação.

Parte do episódio é feita em animação. “Nos esforçamos para tornar a versão animada de Um Sonho de Mil Gatos o mais hipnotizante possível, utilizando a magia de pinturas reais com óleo sobre tela. Combinamos essas pinturas com animações em 2D, desenhadas de forma clássica, baseada em uma animação 3D realista de gatos telepatas, para criar um mundo maluco que pareça realista e sonhador, ao mesmo tempo”, disse o diretor Hisko Hulsing.

