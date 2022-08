Roteirista sobre ‘Mulher-Hulk’: “Uma representação realista da vida da mulher moderna”.

‘Mulher-Hulk’, a nova série do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A produção acabou de estrear no Disney Plus e os fãs já notaram um tom diferente das outras histórias de super-heróis, e essa diferença é intencional.

‘Mulher-Hulk’ conta a história de Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, que, como seu primo, se torna um ser verde com superpoderes, após um acidente de carro fazer com que um pouco do sangue do Hulk entre em seu corpo. No entanto, ao contrário de seu primo, Jennifer não está interessada em combater o crime como super-heroína, mas como advogada e ter uma vida normal.

Parte dessa vida normal é o namoro, com tudo o que isso implica. Após sua transformação, Jennifer vai a bares, usa aplicativos de namoro e, quando encontra um homem de quem gosta, o leva para casa.

“Eu disse várias vezes que esta é uma série muito excitante”, disse Jessica Gao, uma das roteiristas da série, à EW. “Todos nós temos uma mentalidade muito positiva sobre sexo, então este é um dos temas da série. Não queremos que seja visto como um tabu, porque essa série deve ser uma representação realista da vida da mulher moderna”.

Uma das grandes críticas que têm sido feitas aos filmes e séries da Marvel é que eles não trazem cenas de sexo e Gao sugere que isso seja compreensível em outras histórias, mas que ‘Mulher-Hulk’ é diferente.

“Nos filmes da Marvel, eles precisam se preocupar com outras coisas. Eles estão tentando salvar o mundo, salvar a humanidade (...) mas na nossa série, que foca no cotidiano, não há risco para o Universo, e assim podemos focar em outras coisas”, disse.

Essa ideia vai além do sexo. A diretora Kat Coiro explicou que o objetivo é mostrar a vida real de uma mulher. “Quando você tira todas essas coisas de super-heróis, esta é realmente a história de uma mulher na casa dos trinta, tentando viver no mundo moderno, com namoro, mídia social, problemas familiares e amizades”, disse ela à EW.