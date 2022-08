Perda e comoção: Jojo Todynho chora a morte de sua empresária e desabafa nas redes sociais

Jojo Todynho usou suas redes sociais para prestar uma homenagem à sua empresária, Tati Diniz, que faleceu nesta quarta-feira (17). A artista comoveu os fãs ao compartilhar um registro de uma das últimas vezes em que visitou sua colega no hospital.

No vídeo compartilhado, a artista surge com um buquê de girassóis para a empresária que agenciou sua carreira. Além disso, Jojo também escreveu uma mensagem emocionante, em consequência da perda.

“Estou aqui sem chão me questionando porque, minha vida éramos tão apaixonadas uma pela outra, você me amava tanto, eu tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguenta, eu te amo tanto tanto tanto, é egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida, meu Deus que tristeza que tomar meu coração”, desabafou a cantora.

A artista também afirmou que sua amiga deixará saudade, além de estar em prantos por sua ida. “Choro com saudades e com o vazio que eu sentirei falta do seu sorriso, dos seus conselhos e da sua presença. Que Deus lhe providencie descanso eterno”, declarou a funkeira.

Veja mais: Jojo Todynho celebra 1 ano de relacionamento ao lado de Lucas Souza: ‘Seremos companheiros para a vida’

Partida de Tati Diniz

Com apenas 44 anos de idade, a empresária Tati Diniz faleceu nesta quarta-feira (17) após não ter resistido às complicações graves de um câncer raro. Ela gerenciou a carreira de diversos artistas famosos, como a humorista e apresentadora Tata Werneck e os apresentadores Thiago Oliveira, Rafa Brites e Paloma Tocci.

Enquanto esteve internada para tratar a doença, a empresária recebeu visitas de amigos e famosos. Através das redes sociais da família de Tati Diniz, a morte da profissional foi divulgada. Ela também deixou Gabriel, um filho de 15 anos.

Além de agenciar a carreira de Jojo Todynho, ambas possuíam um carinho mútuo e eram grandes amigas.