Livro do príncipe Harry deve tratar sobre o acidente de Lady Di

O livro autobiográfico do príncipe Harry tem sido esperado com ansiedade, não só pelos membros da realeza, mas também pelos fãs da Coroa britânica que querem saber quais são as memórias que serão compartilhadas pelo príncipe.

Parece que Harry não quer somente dar a sua versão dos fatos no novo livro, mas também está buscando informações oficiais para adicionar à sua narrativa .

De acordo com o The Sun, fontes judiciais oficiais em Paris confirmaram que os pesquisadores do duque de Sussex estariam buscando informações sobre o acidente de carro que matou sua mãe há 25 anos.

Lady Di, também conhecida como princesa de Gales, morreu em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997. Ela estava acompanhada de um guarda-costas, do motorista e de seu então namorado Dodi Al Fayed, milionário árabe.

De acordo com as fontes do The Sun, o novo livro de Harry está sendo preparado em conjunto com um documentário e um podcast.

Uma fonte, que esteve envolvida na investigação original do acidente, disse ao The Sun: “Houve abordagens que sugerem que o príncipe Harry está intensamente focado em obter mais informações sobre a morte de sua mãe”.

“Há muitas pessoas na França que se lembram da noite do acidente. É normal que o filho de Diana queira aprender mais sobre isso em seu livro”, disse a fonte.

Sobre o que será o livro do príncipe Harry

Embora ainda não tenha sido divulgado praticamente nenhuma informação relevante sobre o lançamento do livro, especialistas em realeza são uníssonos em dizer que acreditam que a narrativa de Harry se concentrará fortemente em sua angústia após a morte de sua mãe em agosto de 1997.

Lembremos que, cerca de cinco anos atrás, muito antes de ele oficializar seu desejo de escrever um livro, Harry convidou amigos de sua mãe para compartilhar memórias e fotografias particulares dela.

O autor americano J. R. Moehringer está assessorando o príncipe Harry e guiando a narrativa do livro que será lançado pela Penguin House.