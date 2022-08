Homem ‘trolla’ passageiros de avião e informa que Wesley Safadão está no voo

Um vídeo publicado pelo próprio perfil do cantor Wesley Safadão mostra uma brincadeira feita com passageiros de um voo. A trollagem foi feita pelo digital influencer Lucas Monteiro, que fingiu ser o comandante da aeronave e informou aos passageiros que o cantor estava naquele avião. Segundo o site Cifras, as imagens foram feitas no dia 11 de agosto durante um voo de São Paulo para Porto Seguro, Bahia, mas só foi publicado pelo influenciador nesta quarta (17). O sucesso foi tanto que o próprio artista postou o vídeo em sua página.

Para realizar a façanha, Lucas colocou para tocar uma caixinha de som em sua mala de bordo com uma voz que imitava o comandante de um avião. A mensagem dizia:

“Atenção senhores passageiros, gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês para informar que hoje temos uma presença ilustre a bordo desta aeronave. Um dos maiores sucessos da música brasileira, o cantor Wesley Safadão. Por favor, uma salva de palmas.” A publicação original conta com quase 36 mil curtidas e mais de mil e trezentos comentários. Já o vídeo postado por Safadão possui 643 mil curtidas e mais de 16 mil comentários. O cantor escreveu: “O brasileiro precisa ser estudado. Que resenha meu irmão.”

Em entrevista ao UOL, Monteiro diz: “Eu estava em casa, olhei pro lado, vi a caixa de som, e comecei a matutar essa ideia de fazer algo com ela. Isso muito rápido, no dia anterior. Gravei esse áudio e falei: ‘Vou arriscar, vai que dá certo”. Ele explica que não sabia se as pessoas iriam conseguir ouvir a mensagem e nem se a brincadeira iria funcionar, por isso não gravou muito a reação das pessoas. “[...] Na hora que o pessoal começou a bater palma, eu entrei mais na brincadeira, foi uma farra”.

O troll disse que algumas pessoas questionaram se o cantor realmente estava no voo e pediram para ele aparecer. “O pessoal que estava na frente achou que ele estava mais pra trás. E quem estava atrás achou que ele estava pra frente”. Lucas ainda explicou que escolheu o nome de Wesley Safadão para fazer a brincadeira pois é fã do artista e também por achar que ele também acharia divertido, pois é uma pessoa engraçada.

