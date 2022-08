Este foi o sacrifício que Kate e William fizeram em prol dos filhos

A mudança de casa de Kate Middleton, príncipe William e dos três filhos está sendo considerada um sacrifício. O especialista em realeza e autor de biografias sobre membros da família real britânica Omid Scoobie disse que recebeu essa informação de uma fonte próxima aos Cambridge.

Kate e William devem se mudar em meados de setembro para Adelaide Cottage, uma casa de campo de quatro quartos que fica dentro dos terrenos do Castelo de Windsor. Inicialmente, a imprensa britânica especulou que a mudança de casa teria relação com a presença da Rainha em Windsor. Sabemos que, desde o começo da pandemia da Covid-19, no início de 2020, a monarca do Reino Unido se isolou no Castelo de Windsor e fez do local sua residência principal, deixando o Palácio de Buckingham no qual residiu por muitos anos.

O fato é que parece que há algo a mais na decisão de William e Kate. Segundo a fonte de mid Scoobie, o casal teria tido que sacrificar seu “sonho” em prol dos filhos, as crianças George, Charlotte e Louis.

Omid Scobie, que amigo de Meghan Markle e do príncipe Harry, citando uma fonte real, disse que William e Kate perceberam que morar em Londres pode não ser o melhor lugar para criar seus filhos. Agora, eles decidiram se mudar para Windsor junto com seus três filhos para lhes dar “uma vida o mais normal possível” longe de Londres.

Outra informação, divulgada no Entertainment Daily, revelou que uma fonte aos Cambridge teria dito: “Eles pensaram em se mudar para Norfolk, mas como membros ativos da realeza ativa, eles nunca poderiam estar tão longe de Londres, então foi aí que Windsor entrou em cena”.

Grandes mudanças

De acordo com o The Independent, o príncipe William, Kate e os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis, ainda manterão sua residência atual no Palácio de Kensington até o final do verão no hemisfério norte, ou seja, até meados de setembro.

Além disso, ainda de acordo com a imprensa britânica, George e Charlotte deixarão sua atual escola preparatória, Thomas’s Battersea, e se matricularão em uma escola perto de Windsor.

A residência de Adelaide Cottage fica a cerca de 40 minutos de distância de carro do Castelo de Windsor, para onde a Rainha se mudou desde 2020.

A nova casa dos Cambridge tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor e, segundo informações do The Sun, não precisará de mais financiamento do contribuinte para reformas, segurança ou pessoal residente.