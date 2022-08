Este é o ranço que existe entre Katy Perry e Meghan Markle

Desde que mudaram para os Estados Unidos, após renunciarem aos seus trabalhos como integrantes sênior da realeza britânica, Meghan Markle e o príncipe Harry vivem agora no estado da Califórnia, em Montecito, na praia de Santa Barbara. O local é conhecido por abrigar mansões de celebridades do mundo do entretenimento, como Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.

Outros dos vizinhos de Meghan e Harry é o casal Katy Perry e Orlando Bloom. Porém, tenha sido relatado que não existe muita simpatia entre Meghan e Katy.

De acordo com uma fonte que deu entrevista ao The Express UK, “Orlando é muito solidário com Harry e Meghan e se aproxima se ele vê algo suspeito no bairro. Mas, Meghan está ciente de um comentário que Katy Perry fez em 2018 sobre ela e seu vestido de noiva e é notório por guardar rancor”.

Qual foi o comentário de Katy Perry?

Na época do casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry, em 2018, muito se especulava por ser uma cerimônia que iria quebrar muitos protocolos. A começar sobre que levaria a noiva ao altar: seu sogro, o príncipe Charles. A escolha foi feita porque o pai de Meghan Markle, Thomas Markle, teria divulgado uma carta dela endereçada a ele na qual a duquesa relatava que ele deveria ser mais discreto com relação à imprensa britânica.

Em 2018, em entrevista para o Entertainment Tonight, a cantora disse: “Eu teria feito mais um ajuste. Eu nunca vou deixar de falar a verdade! Mais um ajuste, mas eu te amo. Kate, Kate, Kate ganhou, Kate ganhou!”. A cantora fez referência ao vestido de Kate Middleton e o comparou com o de Meghan Markle .

Katy Perry acrescentou: “Estou tão feliz por eles e, você sabe, não os conheço pessoalmente, mas é incrível o que ela está fazendo com tudo isso, seus esforços humanitários. Você sabe, o fato de ela ser uma feminista orgulhosa, eu amo tudo isso. Eu a apoio como outra mulher e a amo e desejo tudo de bom para as duas”.

A fonte próxima ao casal que falou recentemente ao The Express UK disse ainda: “Embora o comentário não fosse ofensivo, Meghan se sentiu cercada naquele momento e ficou sobrecarregada por discussões com funcionários, a duquesa de Cambridge e Thomas Markle”.

“Harry é sinceramente grato a qualquer um que seja proativo em proteger sua família. O duque de Sussex e Orlando se encaixam mais na categoria de conhecidos do que amigos”, finalizou a fonte.