‘Encontro’: Carlinhos Brown fala sobre fim da dupla Simone e Simaria: ‘Isso é um tempo, é passageiro’

O cantor Carlinhos Brown participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (19). Depois de cantar alguns de seus sucessos e falar dos projetos em comemoração aos seus 40 anos de carreira, ele comentou sobre o fim da dupla Simone e Simaria, com quem ele conviveu de perto durante o programa “The Voice Brasil”. “Isso é um tempo, é passageiro”.

“A irmandade nunca será destruída por nenhum tipo de carreira, até porque ela é ventral. Elas foram unidas pela mãe e unidas pela música. Esse é um momento que o país deve compreender. Essas meninas não pararam de trabalhar na pandemia. Estavam sempre dispostas a dar tudo de si. As pessoas às vezes não compreendem o que é uma estrada e que tipo de descarga emocional que cada artista dá”, destacou ele.

“Isso é um tempo, é passageiro, vamos observar o tempo que elas continuam sendo grandes artistas e continuam sendo irmãs. E o tempo dirá o que esse encontro ainda tem a promover na música e na vida. O importante é respeitar a pausa e o silêncio delas. Eu não vejo separação nítida”, concluiu o cantor.

O anúncio oficial sobre o fim da dupla ocorreu na quinta-feira (18). Segundo o comunicado postado no perfil de Simone e Simaria, a partir de agora “as coleguinhas” seguirão em carreira solo. Simone cumprirá a agenda dos shows que ainda estavam marcados.

Depois do comunicado, Simone escreveu nas redes sociais: “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória.”

Já Simaria disse: “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante.”

É oficial: Simone e Simaria anunciam fim definitivo da dupla (Reprodução/Instagram @simoneesimaria)

Crise entre irmãs

Simaria se afastou dos shows no último dia 16 de junho, depois que ela expôs muitos atritos com a irmã. No entanto, conforme nota oficial da assessoria das cantoras, a medida ocorreu para que ela pudesse “cuidar da saúde” e, nesse período, “todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

No dia 18 de junho, Simone fez a primeira apresentação sozinha no Rio de Janeiro. Na ocasião, a sertaneja falou sobre o afastamento da irmã e pediu o apoio dos fãs.

“Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Deus abençoe, a guarde, proteja, e estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente”, declarou Simone.

Atritos

Antes de anunciar o afastamento, Simaria falou com o colunista Leo Dias, no “Metropoles”, sobre as diferenças entre ela e a irmã e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu em maio. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último dia 11 de junho. Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

Simaria falou ao 'Domingo Espetacular' sobre atritos com a irmã Simone Record (Reprodução)

Simaria também deu uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, onde deu mais detalhes sobre a relação conturbada com a irmã.

“Às vezes ficam me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre. Mantendo o respeito, não quebrando a irmandade, vai dar sempre certo”, disse.

