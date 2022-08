Com novo álbum de pagode, Jojo Todynho revela que funk não dava a oportunidade de mostrar seu talento

‘Jojo como você nunca viu’ é o primeiro álbum de regravações de samba e pagode, lançado por Jojo Todynho nesta sexta-feira (19). O trabalho traz nove releituras de grandes hits do gênero, além de incluir uma faixa inédita chamada ‘Bangu’, como a principal do projeto.

Em uma coletiva de imprensa, a artista revelou que já pensava nesse trabalho assim que passou para a gravadora. “Eu penso nesse álbum desde 2017, quando entrei na gravadora. Nesse percurso de músicas e shows, foi ficando em modo de espera para ser lançado no momento certo”, contou. O projeto possui a produção de Prateado, produtor conhecido no meio do samba e pagode.

Veja mais: Jojo Todynho aposta no pagode e deverá lançar álbum nesta sexta-feira

Preconceito com a voz de Maronttinni

Embora a artista tenha se mostrado ansiosa para a chegada de suas gravações nas plataformas, Jojo desabafou sobre as críticas que já recebeu em relação à sua voz.

“As pessoas ficam com um preconceito comigo, dizendo que ‘a Jojo não canta nada’ e isso me magoa. Agora vou mostrar para as pessoas que realmente o funk não me dava a oportunidade de mostrar meu talento. Com o pagode, cantando tudo que eu gosto, estou mostrando um lado da Jojo que muitos nunca viram”, disse Jojo.

Com um repertório de inspiração de grandes nomes como Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Alcione e Beth Carvalho, a cantora revelou que sua releitura traz um ar mais jovial. A artista também caminha pelo mesmo trajeto realizado por Ludmilla.

“Fico muito feliz que o legado das mulheres no samba não acabou, até por isso eu escolhi uma pegada mais de samba. A Ludmilla e a Marvvila, por exemplo, são mais do pagode. Eu gosto do samba raiz mesmo, então estou trazendo músicas e regravações mais antigas para a atualidade, com um ar mais jovial”, diz.

Veja mais: Perda e comoção: Jojo Todynho chora a morte de sua empresária e desabafa nas redes sociais

O que será visto em ‘Jojo como você nunca viu’

Estas são as faixas disponíveis no novo álbum de Jojo Maronttinni: De Onde Eu Venho, Como Dizia o Mestre, Sambando Na Roda, Garota Nota 100, Meu Nego, Maria Do Socorro, Querendo Causar, Lindo Lago do Amor, Sempre Cabe Mais Um e Bangu.

A cantora também confirmou que um segundo disco no mesmo estilo musical está em preparo e contará com a faixa ‘Codinome Beija-Flor’, porém a data de estreia não foi mencionada.