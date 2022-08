‘Pantanal’: Gabriel Sater diz que se inspirou no pai para dar vida a Trindade: ‘Ele me ensinou muito’

O ator Gabriel Sater, que dá vida a Trindade, na novela “Pantanal”, na TV Globo, participou do programa “Encontro” na manhã desta quinta-feira (18). Ele falou sobre o destino do seu personagem na trama, do romance dele com Irma (Camila Morgado), e ainda que se inspirou no pai, Almir Sater, que interpretou o peão na primeira versão do folhetim.

“Me inspirei muito nele. Claro que queria buscar um caminho original, um caminho diferente, mas me inspirei porque ele é um pantaneiro legítimo, ele me aconselhou e me ensinou muito. Desde 91, tenho a honra de passar as férias no Pantanal, então já estava acostumado com essa cultura de lá”, afirmou.

O ator disse que o pai aprova a forma com que ele conduziu o personagem no remake. “Meu pai está muito feliz com o meu trabalho, com meu disco novo, com esse momento. Falou que me viu diferente, está me vendo mais sereno. O personagem acaba transformando a gente. É um dos momentos mais felizes que vivo e estou saboreando cada momento”, ressaltou.

Ele também falou sobre o orgulho de ter sido escolhido para o papel. “É uma montanha-russa de emoções, eu assisti esse personagem com ele quando era criança, visitei a novela original. Quando surgiram rumores, já fiquei enlouquecido, falei: ‘quero mais do que tudo!’ Me motivei por uma série de questões, mudei minha rotina pelo Trindade, são 20 meses de Trindade na minha vida.”

Ele também colocou sua viola para funcionar e dedicou ao vivo uma música para Patrícia Poeta, que ficou toda emocionada.

Gabriel Sater falou do futuro de Trindade e Irma em 'Pantanal' (Foto: Divulgação/Globo)

Romance com Irma

Gabriel também falou da parceria que firmou com a atriz Camila Morgado, que vive Irma, seu par romântico na novela. O ator disse que era fã dela e que a química surgiu naturalmente ao casal.

“Um sonho, fazer o papel já era um sonho. Quando comecei a trabalhar com a Camila, já era fã do trabalho dela. Quando você conhece uma pessoa tão disponível, tão parceira, criativa artisticamente falando, é um sonho para qualquer ator. A gente começou a ter química, trabalhar bem, ficamos amigos mesmo”, afirmou.

“A gente ia domingo para a casa do meu pai, tomava banho de rio, almoços inesquecíveis e isso fortaleceu nosso elo de amizade e isso reflete no nosso trabalho. A Camila é muito especial”, concluiu o ator.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a versão original da novela “Pantanal” foi exibida em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, e ficará no ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, novela de Gloria Perez.

