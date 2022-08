Kate Middleton e príncipe William dispensam babá em tempo integral para os filhos

A mudança de Kate Middleton, do príncipe William e dos três filhos do Palácio de Kensington para a residência Adelaide Cottage, certamente é um dos acontecimentos mais esperados para as próximas semanas relacionados à realeza britânica. Kate e William mudam para os terrenos do Castelo de Windsor para ficarem mais próximos da Rainha Elizabeth II.

De acordo com o The Independent, o príncipe William, Kate e os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis, ainda manterão sua residência atual no Palácio de Kensington até o final do verão no hemisfério norte, ou seja, até meados de setembro.

Além disso, ainda de acordo com a imprensa britânica, George e Charlotte deixarão sua atual escola preparatória, Thomas’s Battersea, e se matricularão em uma escola perto de Windsor.

Sobre a casa

A residência de Adelaide Cottage fica a cerca de 40 minutos de distância de carro do Castelo de Windsor, para onde a Rainha se mudou desde 2020.

A nova casa dos Cambridge tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor e, segundo informações do The Sun, não precisará de mais financiamento do contribuinte para reformas, segurança ou pessoal residente.

A babá

Mas, a nova residência não deve ser a principal mudança para a família, além disso, Kate e William ficarão sem a babá de confiança do casal em tempo integral. Maria Borrallo faz parte da família do duque e da duquesa de Cambridge desde que o príncipe George tinha 8 meses e agora também cuida da princesa Charlotte, 7, e do príncipe Louis, 4.

Porém, a nova casa dos Cambridge tem apenas quatro quartos, o que torna a presença da babá em tempo integral inviável. Mas, de acordo com a revista People, espera-se que ela more em outra propriedade próxima, assim como outros funcionários, como uma governanta. Esta certamente será uma grande mudança para as crianças, que moram com a babá há oito anos.

Maria Borrallo é espanhola e já foi vista várias vezes nas aparições da família vestindo o uniforme tradicional do Norland College, a universidade onde ela recebeu seu treinamento de primeira linha em cuidados infantis.

“A mudança se deve principalmente à escolaridade”, disse um amigo da família à People.