Jojo Todynho celebra 1 ano de relacionamento ao lado de Lucas Souza: ‘Seremos companheiros para a vida’

Jojo Todynho celebrou seu um ano de relacionamento com o militar Lucas Souza neste domingo (14), ao compartilhar um vídeo recebendo um beijo demorado do rapaz. Além do registro, a cantora se declarou para seu parceiro com um texto no Instagram.

“Nosso primeiro ano de namoro me proporcionou uma sensação diferente. Choramos juntos, sorrimos juntos e vencemos juntos. Trocamos noites por dias apenas para planejar nosso futuro, desenhamos nossa própria história e demos aos nossos sonhos um pouquinho do gosto da realidade”, escreveu a famosa no post.

O casal se conheceu em agosto de 2021 durante passeio em Cancún, no México. A cantora anunciou seu relacionamento alguns meses depois e logo chegou a data marcada do casamento de Jojo e Lucas, que ocorreu em janeiro deste ano no Rio de Janeiro.

“Estamos comemorando um ano de namoro e hoje estamos casados. Eu te amo demais e seremos companheiros para vida!”, continuou a cantora. “É, você pediu uma foto e eu um beijo”, finalizou Jojo ao relembrar do dia em que se conheceram.

Jojo Todynho se irrita com cantada recebida pelo marido no Instagram

Ao abrir o direct do Instagram do marido e se deparar com cantada de seguidora, Jojo Todynho se revoltou com a mensagem e compartilhou em seus stories.

Enquanto a artista mostrava as mensagens, é possível enxergar os textos da seguidora reagindo às postagens de Lucas o chamando de “gostoso” e dizendo que gostaria de “cantar no seu microfone”.

“Tive que mandar um áudio, porque vou te falar, ‘tá’ demais. Vocês se respeitem. Você se respeite. Tem gente que não se respeita, e não é só essa não, é cada mensagem, o povo manda até foto pelada. Que coisa feia, isso é muito feio”, desabafou a famosa.