HBO lança novo trailer de ‘House of The Dragon’ e você precisa ver

'House of the Dragon' Foto: Reprodução Instagram @houseofthedragonhbo

Ainda mais empolgante que os últimos, o novo trailer de ‘House of The Dragon’ lançado hoje pela HBO Max vai fazer os fãs ficarem com ainda mais expectativa pela estreia da série, que estreia dia 21 de agosto. Veja abaixo.

Novos episódios serão lançados semanalmente, simultaneamente, até a final em 23 de outubro. Baseada em “Fogo & Sangue”, de George R.R. Martin, a série é ambientada 200 anos antes dos eventos de A GUERRA DOS TRONOS e conta a história da Casa Targaryen.

O elenco principal reúne Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans. Também compõem o elenco: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn.

Quando acontece a série?

‘House of the Dragon’ acontecerá no meio do reinado dos Targaryens, cerca de 130 anos após aquela dinastia conquistar Westeros e quase 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’, então não espere ver Ned Stark, Jon Snow ou Robert Baratheon correndo por aí.

A história é baseada em algum dos livros da série?

Sim e não. ‘Game of Thrones’ foi baseado nos livros ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, de George R.R. Martin. ‘House of the Dragon’, não é inspirado nessa saga, mas em uma saga derivada chamada ‘Fogo & Sangue’ que consiste em dois volumes, dos quais apenas um foi publicado até agora.

O livro que existe hoje conta a história dos Targaryens até a Dança dos Dragões.

O que é a Dança dos Dragões?

A história dos Targaryen é marcada pela brutalidade, assassinato e traição, mas a guerra civil conhecida como Dança dos Dragões é um dos episódios mais violentos.

A guerra é desencadeada por uma crise sucessória causada pela morte do rei Viserys I. O monarca queria que sua filha Rhaenyra - a única sobrevivente de seu primeiro casamento - o sucedesse no trono, mas, após sua morte, sua segunda esposa Alicent afirma o trono para seu filho mais velho, Aegon.

Ao descobrir, Rhaenyra tenta tomar o trono à força e desencadeia uma guerra interna na família Targaryen que acaba envolvendo todas as grandes casas de Westeros.