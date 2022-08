Esta foi a reação da Rainha após a saída de Meghan e Harry da realeza

Quando Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram a saída da Coroa britânica, diversos meios de comunicação ficaram surpresos pela forma como o assunto foi tratado pelo Palácio de Buckingham, que emite os comunicados oficiais da Rainha Elizabeth II.

Na época, os Sussex justificaram sua saída da realeza escrevendo nas redes sociais: “Como todos sentimos, o mundo neste momento parece extraordinariamente frágil. No entanto, estamos confiantes de que todo ser humano tem o potencial e a oportunidade de fazer a diferença – como percebemos agora em todo o mundo, em nossas famílias, nossas comunidades e na linha de frente – juntos podemos nos elevar para perceber a plenitude da promessa”.

Mas, enquanto a imprensa mundial e em especial a britânica repercutia a notícia, com comentários de pessoas comuns nas redes sociais, a Rainha teve uma atitude bastante diferente.

A reação da Rainha

Para o biógrafo real Matthew Dennison, no livro ‘A Rainha’, “Elizabeth ficou magoada e decepcionada” com a decisão dos Sussex, mas ela não deixou que isso afetasse sua mentalidade de monarquia em primeiro lugar.

Para Dennison, a Rainha forçou Harry e Meghan a romper com os deveres reais em vez de deixá-los continuar a fazer alguns compromissos. “Como em uma vida em que ela sempre honrou a crença de seu pai de que ‘a mais alta das distinções é o serviço aos outros’, ela colocou a monarquia em primeiro lugar, salvaguardando sua missão de serviço e dever que nunca poderia, ela tinha certeza, ser um trabalho de meio período”, ele escreve no livro.

A especialista em realeza Victoria Arbiter disse, em entrevista ao podcast One Way Ticket Show, que as emoções comedidas da Rainha em relação à entrevista refletem sua abordagem ao longo da vida à controvérsia.

Ela disse: “Ela nunca dá uma reação emocional a algo. Ela faz uma pausa, ela tem uma abordagem muito comedida. Ela para, ela ouve, ela aprende e então ela considera antes de responder em qualquer capacidade.

Para a especialista, a Rainha tinha a esperança de que o assunto pudesse ser resolvido em particular, então teria refletido sobre as alegações feitas durante a entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey e tentou empatizar com o casal e suas experiências antes de divulgar uma declaração oficial do Palácio de Buckingham.

“Em muitos aspectos, vimos essas táticas em jogo quando Harry e Meghan decidiram deixar a monarquia. Eles divulgaram todas as informações sobre como planejavam fazê-lo e o que os chateou e suas muitas queixas. A Rainha não reagiu direito um jeito”, finalizou ela.

Dias antes da veiculação da entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado, assinado pela Rainha e que informava: “A família inteira está triste ao saber quão desafiadores os últimos anos têm sido para Harry e Meghan”.

“As questões levantadas, principalmente de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros da família muito queridos”, finalizou o comunicado divulgado em março de 2021.