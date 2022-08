“Essa fofoca é verdade!”: Ex-SBT, atriz Lívia Andrade vai para o Domingão do Hulk

Famosa por seu trabalho no programa Silvio Santos, do SBT, e também pelas passagens no “Fofocalizando” e “Carrossel”, da mesma emissora, a atriz e apresentadora Lívia Andrade, de 39 anos, anunciou que está voltando para a TV.

“Quando eu vou voltar pra TV??? Agora sim posso responder, de volta no domingo, dia tão especial pra mim. Mas agora é no DOMINGÃO COM O HUCK, na globo!!! Plim Plim Plim”, escreveu ela em um post do Instagram, com direito a vinheta da Globo.

Livia fará parte do quadro do programa “Acredite em quem quiser”, ao lado do Padre Fábio de Mello e de Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo.

Neste quadro, os jurados ouvem três pessoas contando uma história e devem descobrir qual deles está dizendo a verdade.

A conta do programa nas redes sociais confirmou a notícia: “Essa fofoca é verdade!”

A apresentadora foi escolhida pelo próprio Luciano Huck, que a considera uma profissional divertida, inteligente e autêntica, características que ele acredita que irão somar no quadro. Corre ainda a favor dela o fato de que a atriz e apresentadora possui 10 milhões de seguidores, número bastante tentador para quem luta para elevar a audiência dominical.

Nos bastidores da atração, comenta-se que o próprio apresentador deu carta branca para Lívia brincar com ele como fazia quando integrava o programa do apresentador Silvio Santos.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho celebra 1 ano de relacionamento ao lado de Lucas Souza: ‘Seremos companheiros para a vida’

FORA DA TV

Fora das telas desde 2020, quando deixou o SBT, a apresentadora estava negociando um programa sertanejo na Band, o ‘Música Mix’, mas o piloto não foi aprovado pela diretoria da emissora e as negociações estavam paradas.

PODE INTERESSAR TAMBÉM: