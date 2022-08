‘Encontro’: Repórter imita cantor João Gomes, canta trecho de música e vídeo viraliza nas redes sociais

O programa “Encontro”, da TV Globo, falou na manhã desta quinta-feira (18) sobre uma entrada ao vivo da repórter Bianka Carvalho no “Bom Dia Pernambuco”, que viralizou nas redes sociais. A jornalista acompanhava a movimentação de fãs do cantor João Gomes, que se apresentou no Marco Zero do Recife, quando se empolgou e decidiu imitar o artista (veja no vídeo abaixo).

Bianka contava que os fãs começaram a chegar a local deste terça-feira (16) para acompanhar o show do cantor pernambucano, que gravou na quarta-feira (17) o DVD “Acredite”, o primeiro da carreira.

Enquanto a repórter mostrava a movimentação e conversava com as apresentadoras Clarissa Góes e Sabrina Rocha, decidiu dar uma palhinha da música “Meu Pedaço de Pecado”, de João Gomes.

“Ele fala muito rápido, minha gente. ‘Meu pedaço de pecado, de rosto colado, vem dançar comigo, quero ser teu namorado, não sei o que, falar no ouvido’. Minha gente, é rápido demais, dá não. Tem que enrolar a língua para falar daquele jeito, dá não. Eu prefiro ser repórter”, brincou a jornalista.

Não demorou muito até que o próprio artista publicasse um trecho do vídeo no Twitter. “A lenda Bianka Carvalho deveria ser participação hoje, velho! Obrigado pelo carinho”, escreveu ele na rede social.

A lenda @BiankaCCarvalho deveria ser participação hoje velho! Obrigado pelo carinho ❤️ pic.twitter.com/Va86X6CuuU — João Gomes (@joaogomescantor) August 17, 2022

Nesta manhã, Bianka falou no “Encontro” sobre a repercussão do vídeo: “Minha gente, olhe, é fogo, viu, eu paguei muito mico. E o pior é que as apresentadoras brincaram comigo porque elas sabem que eu gosto de ficar no ‘ãn, ãn, ãn’ e falaram disso. Aí pediram pra eu cantar um pouquinho, minha gente, e eu não esperava. Em vez de improvisar no refrão, que ele [João Gomes] fala mais devagar, na minha cabeça de ter que pensar rápido eu fui improvisar logo o começo”, destacou.

