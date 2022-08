Aqui está a cronologia de lançamento dos episódios de ‘Os Anéis de Poder’

Certamente os fãs do universo criado por J. R. R. Tolkien estão contando os dias para a estreia da série ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ no Amazon Prime Video. Sabemos que a trama não é uma adaptação direta de um romance existente de Tolkien, e sim inspirado nas extensas notas do autor, publicadas nos apêndices de ‘O Senhor dos Anéis’.

O Amazon Prime Video divulgou que a série chegará ao streaming não de forma total, com todos os episódios sendo lançados de uma só vez, mas sim de forma gradual. Abaixo te informamos todas as datas de estreia dos episódios.

No dia 1º de setembro, às 22h (horário de Brasília) os dois primeiro episódios estarão no streaming. O restante da primeira temporada seguirá um lançamento global de um episódio por semana, estreando no Prime Video toda sexta-feira, à 1h (horário de Brasília).

Os episódios serão lançados ao mesmo tempo em todo o mundo, para que os fãs possam ter a experiência de assisti-los simultaneamente. O final da primeira temporada de oito episódios vai ao ar globalmente em 14 de outubro.

Sobre o que é a série ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’

A trama se passa na Segunda Era e inclui eventos significativos da Terra-média, desde a forja dos anéis até a ascensão de Sauron. A era começa em um tempo de paz, mas a tensão espreita por toda a terra.

Cronologicamente, a série se passa milhares de anos antes dos eventos de ‘O Hobbit’ e ‘O Senhor dos Anéis’ de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruína, heróis improváveis foram testados, a esperança ficou pendurada pelo mais fino dos fios e um dos maiores vilões que já saíram da caneta de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo na escuridão.

Começando em um tempo de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto conhecidos quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média.

Das profundezas mais escuras das Montanhas Nebulosas às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao deslumbrante reino insular de Númenor, aos confins do mapa, esses reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito tempo depois deles.

A série é liderada pelos showrunners e produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay. Juntando-se a eles estão os produtores executivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, além dos produtores Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip é coprodutor executivo e dirige a série junto com J.A. Bayona e Charlotte Brändström.