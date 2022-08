Após memes, ex-BBB Serginho Orgastic encarna Sandman e interpreta sonhos

Após estreia de 'Sandman', internautas fizeram diversos memes comparando o protagonista com o ex-BBB Serginho Orgastic (Foto: (1) Divulgação | (2) Reprodução/Twitter)

Uma franja caindo pelo rosto e um olhar intenso: essa descrição vale tanto para Lorde Morpheus, protagonista de “Sandman”, quanto para Serginho Orgastic, influencer e ex-BBB - ao menos segundo os brasileiros.

Desde que a série estreou na Netflix, ela se tornou um dos principais assuntos da internet. Com isso, claro, vieram os memes e um deles comparava Serginho com Morpheus, por conta do visual emo/gótico.

Não demorou e a Netflix logo chamou Serginho para incorporar o Governante do Sonhar. Na última quarta-feira (17), a plataforma divulgou um vídeo com previsões feitas por essa “nova versão” de Morpheus.

Confira:

Após sucesso da série, Sandman abre sessões de interpretação de sonhos. CONFIA! 👍🖤✨ pic.twitter.com/XgYofHMF1j — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 17, 2022

Essa não foi a única colaboração de Serginho com “Sandman”: na terça-feira (16), foi a vez de ver a transformação da personalidade no protagonista da série.

Veja:

Além dos memes com Serginho, a internet também encontrou a anti-Sandman: a apresentadora Ana Maria Braga. “Ele tem cabelo preto, ela tem cabelo branco, ele tem o corvo, ela tem o louro, ele governa o mundo dos sonhos, ela governa o mundo dos despertos ‘acorda, menina’”, compartilhou um fã.

Desde então, os memes da série se referem à apresentadora como a Senhora do Despertar. O ilustrador Daniel Bretas resolveu até dar uma cara à Ana Maria na estética das HQs que inspiraram a série. Veja:

O pior inimigo de sandman... A Anti-Morpheus... Ana Maria Braga... "Acorda Menino!" 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/pUYUylchXB — It's me Andi (@euandiblue) August 13, 2022

Leia também: Epidemia que aparece em ‘Sandman’ realmente aconteceu; entenda