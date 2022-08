Veja como está atualmente Julia Almeida, de ‘Laços de Família’

Desde que participou de “Laços de Família”, a atriz Julia Almeida se tornou muito querida pelo público noveleiro. Contudo, há cerca de 10 anos que ela não é mais vista com frequência na TV brasileira - exceto por uma breve participação em “Tempo de Amar”, de 2018.

Por isso, é bem comum internautas se perguntarem por onde anda a atriz Julia Almeida.

Sua estreia em frente às câmeras aconteceu em 1991, quando entrou para o elenco de “Felicidade”. A novela foi escrita por seu pai, o autor Manoel Carlos. Desde então, ela passou a figurar em diversos folhetins da TV Globo.

Além das três obras já citadas, Julia Almeida também esteve em obras como “Por Amor”, “Presença de Anita” e “Mulheres Apaixonadas”, todas de autoria de Manoel Carlos.

Contudo, não foram apenas nas novelas do pai que ela brilhou: também esteve em “Caminho das Índias”, “Duas Caras” e “A Vida da Gente”.

Esta última marcou uma pausa de sete anos na televisão. Isso porque em 2009 a atriz foi diagnosticada com epilepsia e desde então luta conta essa condição.

Desde que descobriu a doença, Julia utiliza suas redes sociais para ampliar o debate em torno do assunto.

“A partir da primeira crise eu já comecei a me medicar, mas passei por uma fase de negação até que a ficha caiu. Eu tenho isso e preciso mudar minha vida. Preciso melhorar minha situação. Por exemplo, sou bem agitada, então preciso me controlar em alguns momentos, dormir melhor. Achar um meio termo”, disse ela, em uma entrevista para a revista Veja sobre epilepsia.

Em 2014, mudou-se para Londres e casou com o produtor fotográfico Sebastian Bailey. Passou uma temporada nos Estados Unidos e, desde o ano passado, voltou ao Brasil, estabelecendo-sem em Paraty, cidade do litoral sul do Rio de Janeiro.

