‘The Flash’: Ezra Miller começa tratamento para saúde mental: “Estou comprometido”

Depois de diversas polêmicas, incluindo prisões e pagamentos de fiança, o ator Erza Miller está procurando tratamento psicológico. A estrela da DC Films, que interpreta o super-herói Flash, tem enfrentado problemas devido ao seu comportamento controverso nos últimos anos e que piorou em 2022.

Em uma declaração exclusiva dada à Variety, o representante do ator disse que o ator está disposto a procurar tratamento para seus problemas.

“Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, expressou Ezra Miller através de um comunicado.

“Quero pedir desculpas a todos que alarmei e aborreci com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, finalizou o ator.

No dia 8 de agosto, o ator foi acusado de roubo e na quarta-feira, 10, a Rolling Stone informou que o departamento de serviços infantis de Vermont está tentando localizar uma mãe e três filhos que supostamente residiam na fazenda de Miller no estado.

Planos para ‘The Flash’

Essa declaração foi divulgada após a revelação de que a Warner Bros. Discovery estaria repensando em alternativas para o lançamento de ‘The Flash’ caso o ator se metesse em mais confusão.

Segundo o The Hollywood Reporter, a Warner Bros. Discovery estaria avaliando três possíveis futuros para o filme. No cenário de que ele buscaria uma ajuda psicológica, a Warner prevê que o filme poderia ser lançado nos cinemas conforme planejado.

Lembremos também que, desde o começo do ano, o ator Ezra Miller vem se metendo em confusões envolvendo a polícia. Em abril deste ano, ele foi preso pela segunda vez no Havaí, após uma briga em uma reunião em uma residência particular em Pāhoa.

De acordo com o relatório da polícia divulgado na época, Miller “ficou irado depois de ser convidado a sair e supostamente jogou uma cadeira, atingindo uma mulher de 26 anos na testa, resultando em um corte aproximado de meia polegada”. A vítima recusou tratamento para o ferimento.

‘The Flash’ está agendado para chegar aos cinemas em junho de 2023 e supostamente serve como uma entrada chave nos filmes da DC Comics do estúdio, com aparições de Ben Affleck e Michael Keaton como Batman.