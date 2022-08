Jojo Todynho aposta no pagode e deverá lançar álbum nesta sexta-feira

Jojo Todynho entrou no universo do funk em 2017 e logo ficou conhecida por sua autenticidade. Com o passar dos anos, a artista ganhou ainda mais reconhecimento no mundo dos famosos e decidiu apostar no pagode neste ano.

De acordo com o blog do Mauro Ferreira, do portal G1, o primeiro álbum da discografia ‘Jojo como você nunca viu’ terá o samba como ritmo e conta com a produção musical de Wilson Prateado. As músicas chegam às plataformas digitais na próxima sexta-feira, 19 de agosto, através da Universal Music.

Sobre o álbum ‘Jojo como você nunca viu’

Em junho deste ano, a cantora regravou ‘De onde eu venho’ (Pablo Thiago da Silva de Souza, Thiago Soares e Wagner Zaparolli, 2015), faixa do grupo de pagode Balacobaco, somando ao álbum ‘Jojo como você nunca viu, totalizando dez faixas.

Veja mais: Jojo Todynho se revolta após marido receber cantada de seguidora: ‘Tá demais’

Embora a artista passeie pelas regravações do repertório do samba, ‘Bangu’ será uma faixa inédita de Jojo. Por André Renato, DJ Batata e Prateado, a música foi batizada com o nome do bairro carioca onde a cantora nasceu e foi criada.

Jojo também adotou o estilo MPB com uma imersão no pagode através de ‘Lindo lago do amor’ (Gonzaguinha, 1984), traz o hit de 1975 de Benedito Di Paula (‘Como dizia o mestre’) e adota o funk melody do repertório de MC Marcinho.

Crescente no repertório

A famosa possui quatro projetos em andamento na Globo, além de um novo trabalho musical. A funkeira tem ganhado cada vez mais visibilidade na mídia tradicional e nas redes. Na música, a artista percorre o mesmo trajeto de Ludmilla, segundo o blog de Mauro Ferreira.

“Eu já fiz algumas coisas fora do Brasil, mas tenho muita coisa para conquistar por aqui. Eu acredito que tudo chega para a gente na hora certa. Da nossa parte é ter maturidade para receber, crescer e manter”, disse a cantora em entrevista ao portal Ana Maria.