Gale Weathers, personagem de Courteney Cox, será morta pelo Ghostface em ‘Pânico 6’? Entenda

Presente na trama desde o final da década de 90, Courteney Cox brilhou na franquia de ‘Pânico’ como a curiosa e icônica jornalista, Gale Weathers. Embora sua personagem tenha passado por alguns conflitos com a protagonista Sidney Prescott (Neve Campbell), ambas se tornaram grandes amigas ao longo dos filmes.

No início de 2022, ‘Pânico 5′ chegou aos cinemas com a inserção de novos personagens, dando continuidade à saga do Ghostface – o assassino mascarado. Embora a narrativa tenha trazido um novo cast, o elenco antigo (Gale, Dewey, Sidney, entre outros) retornou à franquia.

Com a saída de Neve Campbell dos filmes e (spoiler a seguir) a morte do personagem Dewey, interpretado por David Arquette, do elenco principal restou apenas Courteney Cox, responsável por dar vida a Gale Weathers.

Durante a divulgação sobre os bastidores de ‘Pânico 6′, previsto para chegar aos cinemas no dia 31 de março de 2023, Courteney Cox divulgou um vídeo bônus de sua personagem interagindo com a aparição do Ghostface.

A atriz indicava o fim das gravações de sua participação na próxima sequência. Após o vídeo, diversos questionamentos foram levantados na cabeça do público. “Gale Weathers irá morrer no próximo filme?”

Gale Weathers morrerá em ‘Pânico 6′?

Em um vídeo animado publicado pela atriz, Courteney anuncia o fim de suas gravações para a próxima sequência da franquia. No trecho, a intérprete da jornalista aparece sendo perseguida pelo Ghostface após dar o seu recado.

Após o trecho, diversos fãs da franquia questionaram se aquela seria uma possível despedida da personagem da franquia. Assista ao vídeo:

“Por favor, não me diga que Gale irá morrer”, foi um dos comentários de um dos seguidores da artista em suas redes sociais. Abaixo você confere outras reações no Twitter:

Mds, se eles tiverem matado a gale pic.twitter.com/gwLrNOJsLf — lov3ly _angel (@Lov3lyAngel) August 15, 2022

A Gale foi se encontrar o amor dela? mds pic.twitter.com/i9ctl7jGUF — Hiaguitu 🕹️🏳️‍🌈 (@ohiaguitu) August 14, 2022

Eita! O 6 é o fim da Gale, o Dewey e o Wes fizeram algo assim também no final das gravações do 5, nenhum para contar história 😱 — Kleydson Puebla 🦈 (@PueblaKleydson) August 14, 2022

vamos dar adeus a nossa repórter adm — K🅰️ique (@Kaiquezp) August 14, 2022

Além do vídeo compartilhado pela artista, as dúvidas levantadas pelos fãs ficam ainda mais fortes quando levam em consideração a saída de Neve Campbell da franquia – intérprete da protagonista – e (spoiler a seguir) a morte de Dewey no longa anterior.

Além de ser a única atriz original presente na saga, sua personagem colecionou arcos memoráveis na trama. Sendo assim, despertou um gosto pelo público que espera vê-la sobreviver a mais um assassino mascarado. Embora a o destino de Gale se torne público apenas no lançamento da próxima sequência, o Ghostface jamais deve ser subestimado.