Este é o motivo pelo qual Kate e William não se encontrarão com Meghan e Harry

Em setembro, Meghan Markle e o príncipe Harry devem estar de volta ao Reino Unido para cumprir compromissos. De acordo com a informação divulgada pelo porta-voz do casal, “o príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de visitar várias instituições de caridade no início de setembro”.

O duque e a duquesa de Sussex chegam ao Reino Unido no dia 5, na cidade de Manchester, para o evento One Young World Summit, que reúne jovens líderes de mais de 190 países. Meghan Markle fará o discurso principal na cerimônia de abertura.

Logo depois, eles viajam para a Alemanha, para a cidade de Dusseldorf, onde participam de um evento para comemorar um ano dos Jogos Invictus, evento do qual o príncipe Harry é patrono.

Esta será a primeira vez que o casal estará no Reino Unido após a celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, realizado no início de junho, e para o qual os dois viajaram anteriormente acompanhados de seus dois filhos: Archie e Lilibet.

Porém, embora a presença dos Sussex em terras britânicas tenha sido anunciada, nada se falou ainda sobre um provável encontro com membros da família real.

Encontros com a Coroa

Sabemos porém que Meghan e Harry ficarão hospedados em sua antiga residência, Frogmore Cottage, que fica a apenas cinco minutos a pé da nova casa de Kate Middleton e do príncipe William. Os Cambridges se mudam para Adelaide Cottage, que fica dentro do terreno do Castelo de Windsor nas próximas semanas.

Uma fonte disse ao The Daily Mail que a viagem de Meghan e Harry será focada em “apoiar várias instituições de caridade próximas a seus corações”, e eles não têm planos de ver os Cambridges.

Além disso, o biógrafo da realeza Richard Fitzwilliams disse: “[O duque e a duquesa de Cambridge] estão extremamente ocupados no momento. Eles estão se mudando para casa, precisam instalar seus filhos em novas escolas. Eles estão muito ocupados assumindo tantos outros compromissos para a Rainha. E não sei se William gostaria de fazer as pazes com Harry. Acho que é muito difícil e certamente não antes de seu livro de memórias sair porque não sabemos o que ele vai dizer”.