Estas são as jóias que a bebê Lilibet herdará de Lady Di

Certamente as jóias mais marcantes utilizadas por membros da realeza são as tiaras e coroas, mas existem outras peças igualmente importantes e que se tornaram verdadeiras relíquias ao longo do tempo. Seja por seu valor sentimental, ou até mesmo pela pessoa que as portou, estas jóias possuem um valor imensurável.

Muitas das jóias mais tradicionais serão herdadas por quem hoje são ainda crianças, como a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William, e até mesmo a bebê Lilibet, que recentemente completou um ano de idade. A bebê é filha de Meghan Markle e do príncipe Harry.

O fato é que tanto Charlotte, quanto Lilibet, estão na fila para herdar não apenas algumas das joias de suas mães, mas algumas peças que anteriormente pertenciam à avó, a princesa Diana.

Especialistas em joalheria deram uma entrevista ao The Mirror e revelaram que Lilibet poderia herdar o equivalente a 410 mil libras esterlinas em jóias. Um valor aproximado a R$ 2,5 milhões.

A herança de Meghan

Algo que os especialistas apostam que Lilibet herdaria de sua mãe, Meghan Markle seria sua pulseira Cartier, avaliada em 150 mil libras esterlinas, que ela usou no dia do casamento com o príncipe Harry. A pulseira é composta por 104 diamantes em talhe brilhante e 52 diamantes em talhe baguete.

Em entrevista ao The Mirror, o especialista em diamantes Maxwell Stone disse: “No valor de £ 150.000, a pulseira deslumbrante de Meghan é composta de ouro branco 18K, cravejado com 104 diamantes de lapidação brilhante totalizando 4,50 quilates e 52 diamantes de lapidação baguete totalizando 5,61 quilates”.

“Usado por Meghan no dia de seu casamento, esta seria uma peça comovente para Lilibet herdar que ela poderia combinar com seu próprio vestido de noiva no futuro”, disse o especialista.

A herança de Lady Di

Outra das jóias de Meghan que poderia ser de Lilibet um dia é um anel Asprey Aquamarine, que anteriormente pertencia à mãe do príncipe Harry, Diana, princesa de Gales. O anel tem um valor estimado entre £ 75k-85k e foi usado por Diana apenas em duas ocasiões. O príncipe Harry deu a peça sentimental a Meghan, que a usou na recepção do casamento.

Lilibet também pode herdar a pulseira de ouro de £ 25k de sua avó, que Meghan foi fotografada usando no início deste ano no NAACP Image Awards na Califórnia. Meghan gosta claramente da peça, pois é vista regularmente ostentando a pulseira que usou pela primeira vez durante sua turnê real pela Austrália com o príncipe Harry em 2018.

Além disso, os especialistas estimam que Lilibet também herdaria a aliança de casamento de Meghan, que é avaliada em £ 10 mil, seus brincos Cartier de £ 3,5 mil e o relógio Cartier Tank Française, que anteriormente pertenceu à Diana. Também é possível que ela herde o anel de noivado de £ 120 mil de sua mãe.