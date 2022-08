Entenda como ‘Pretty Little Liars’ se passa no universo de ‘Riverdale’

No sexto episódio, de ‘Pretty Little Liars: Um Novo Pecado’, intitulado “Scars”, vimos os personagens sendo enviados para Rosewood, localidade original de ‘Pretty Little Liars’ em uma audaciosa missão para desmascarar “A”.

No entanto, enquanto interrogavam Eddie Lamb, as protagonistas descobrem que quando o sanatório Radley foi comprado para ser transformado em um luxuoso hotel, muitos pacientes foram transferidos para The Sisters of Quiet Mercy, um lar para “jovens problemáticos” administrado por freiras corruptas, localizado em Riverdale.

pretty little liars: original sin - e pll, ravenswood e the perfectionists - está no archieverse!! obrigado por esse mimo @WriterRAS você é incrível. está certamente é uma quinta-feira abençoada 🙏🥰 pic.twitter.com/PH8zwRuoQ9 — ota (@ootabota) August 11, 2022

O produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, confirmou que, de fato, ambas produções compartilham o mesmo universo.

“Nós meio que escrevemos essa linha. Eu assumi que não teríamos permissão para fazer referência a ‘Riverdale’, já que está em um universo completamente diferente, mas permaneceu. Então, sim, acho que existe no mesmo universo”, explica Roberto falando sobre seu processo criativo de roteirização.

“Bailee dá uma ótima olhada quando isso é mencionado. Isso obviamente foi apenas um easter egg divertido em um episódio com o maior easter egg de todos eles, que vai para Rosewood”, confirmou Aguirre-Sacasa.

No mesmo episódio Tabby (Chandler Kinney) refere-se a Ash (Jordan Gonzalez) como um “Cole Sprouse adolescente”, ou seja, mais uma referência aos universos compartilhados.

“É um multiverso”, admite Aguirre-Sacasa. Isso significa que Riverdale e Sprouse existem no universo de ‘Pretty Little Liars’.

Prosseguindo com as coincidências, temos a presença da atriz Lucy Hale na série original ‘Pretty Little Liars’. Ela também esteve e ‘Katy Keene’, spin-off de ‘Riverdale’, que foi cancelada após sua primeira temporada.

🚨 Graças ao reboot de PLL: Original Sin, Pretty Little Liars e Katy Keene se passam no mesmo universo.



Lucy Hale interpretou 2 personagens nas 2 séries. Vem aí crossover entre Aria e Katy? pic.twitter.com/UxmVHr70vT — Henrique (@Henrysouzah) August 11, 2022

A co-roteirista Lindsay Calhoon Bring revelou ainda que “adoraria um mundo onde todos os shows se juntassem, e Lucy Hale está duplicada interpretando Katy Keene e Aria”.

A nova série apresenta novos enredos enquanto ainda ocorre na mesma linha do tempo da série original. As amizades entre as personagens e as mensagens anônimas de texto da temporada 1 são apenas dois dos temas que permanecem permeando a nova versão.