‘Encontro’: Ator Nilton Moreira morre aos 32 anos por complicações da covid-19, em Goiânia

O programa “Encontro”, da TV Globo, falou na manhã desta quarta-feira (17) sobre a morte do ator, modelo e influencer digital Nilton Moreira, de 32 anos, vítima da covid-19. De acordo com informações do quadro “Bem Estar”, a família destacou que o artista era imunossuprimido e foi contaminado pela doença por três vezes, mas da última acabou desenvolvendo uma pneumonia aguda e não resistiu.

O ator ficou 20 dias internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, Goiás, onde morreu na última segunda-feira (15). O corpo dele foi velado e enterrado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros.

Michele Loreto destacou que os familiares contaram que o ator estava com a vacinação contra a covid-19 em dia, mesmo assim acabou contaminado e, por ter uma deficiência imunológica, acabou desenvolvendo um quadro mais grave e morreu.

A reportagem lembrou que é importante manter alguns cuidados para evitar a covid-19 como, além da vacinação, usar máscaras e evitar aglomerações. Segundo dados apresentados no matinal, mais de 200 pessoas continuam morrendo por dia no país por causa da doença.

Nilton trabalhou como modelo em Goiás, onde fez peças publicitárias para uma rede de supermercados e uma faculdade. Além disso, fez trabalhos como ator em São Paulo e Rio de Janeiro.

Ele também era influencer digital e tinha mais de 34 mil seguidores nas redes sociais. Muitos lamentaram a morte dele, principalmente por ser uma vítima da doença apesar de ser tão jovem.

Em entrevista ao site G1, o pai do ator, Arnaldo José, disse que os parentes estão inconsoláveis com a perda precoce. “Nilton teve covid-19 três vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está muito abalada”, disse.

