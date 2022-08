Ana Maria Braga avisa que vai cortar equipe do ‘Mais Você’ da lista de convidados de seu próximo casamento

A apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado direto e reto para seus colegas de produção do “Mais Você” nesta quarta-feira (17): se casar novamente, eles serão cortados da lista de convidados.

O comentário foi feito após exibição de uma reportagem que abordava o alto custo para se fazer uma festa de casamento nos dias de hoje. Uma das alternativas propostas para economizar era justamente reduzir o número de pessoas presentes na celebração.

“O negócio agora é cortar a lista de convidados mesmo! O pessoal do trabalho… Viu, gente? Se eu for me casar de novo, a galera do trabalho será a primeira a ficar de fora dessa lista”, disse a loira, aos risos.

“Lascou, galera! Já sabe que ninguém daqui vai”, disse Louro Mané, que completou: “Ana Maria, tem gente querendo cortar até a sogra da lista de casamento. Como é que ele faz isso?”.

“Não, coitada da sogra! Vale até cortar o olho de sogra [doce], mas a sogra mesmo não pode não”, disse Ana Maria.

‘Menina de vermelho’

Outro momento marcou o “Mais Você” desta manhã: a cor do modelito usado por Ana Maria Braga.

A apresentadora do matinal da TV Globo vestiu vermelho e, coincidentemente ou não, a campanha eleitoral começou na última terça-feira (16). O fato fez com que muitos telespectadores relacionassem a escolha a sua preferência política.

O programa, inclusive, chamou a atenção para a roupa da apresentadora ao começar ao som de “Vermelho”, música interpretada pela cantora Glória Groove.

Veja os comentários nas redes sociais:

Um dia após a liberação da campanha eleitoral, simplesmente a Ana Maria Braga abrindo o #MaisVocê vestindo vermelho e com a música da @gloriagroove . Mais direto que isso só um soco na cara. https://t.co/BVgyMkSEfs — Danilo of Nirtendo (@Reenlsober) August 17, 2022

Ana Maria Braga tava de vermelho e começou o programa ao som de GG ( menina de vermelho) agora do nada apareceu com um troço verde e amarelo por cima da blusa vermelha. — Puro malte (@Lusiane) August 17, 2022

@AndreJanonesAdv

Isso aqui é a Ana Maria Braga declarando voto ao Lula? De vermelho e com a faixa presidencial? pic.twitter.com/bl5ZmTzhNd — Rospock An (@RospockA) August 17, 2022

