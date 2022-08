Zendaya entrega spoiler da 3ª temporada de Euphoria: ‘Acho que podemos fazer isso de novo’

Repleta de arcos surpreendentes, a segunda temporada de ‘Euphoria’ chegou com tudo na HBO no início de 2022. Após seu sucesso estrondoso, o público da trama aguarda pela próxima sequência, na qual irá mostrar outra fase dos personagens.

Em entrevista ao THR, Zendaya entregou que a terceira temporada de ‘Euphoria’ irá abordar a vida dos personagens fora do ensino médio. A atriz e produtora também falou sobre sua expectativa para a nova fase da trama.

“Acho que será emocionante explorar os personagens fora do ensino médio. Eu quero ver como Rue se parece em sua jornada de sobriedade, quão caótico isso pode parecer. Mas também com todos os personagens, no sentido em que eles estão tentando descobrir o que fazer com suas vidas quando o ensino médio acabar e que tipo de pessoas eles querem ser”, disse a atriz.

Veja mais: Quem foram os assassinos em ‘Pânico’? Relembre cada um deles e suas motivações

“O que foi especial nessa temporada foi que pudemos mergulhar [nos outros personagens] em um sentido muito mais profundo. Acho que podemos fazer isso de novo com a terceira temporada. Há tanto talento, você quer ter certeza de que todos tenham a chance de ter isso”, continuou a intérprete de Rue.

Sucesso de ‘Euphoria’ na HBO Max

Lançada em 9 de janeiro de 2022, a segunda temporada de ‘Euphoria’ bateu o recorde de estreia mais bem sucedida da plataforma HBO Max. No dia do lançamento, a série atingiu uma audiência nunca vista antes entre os assinantes na América Latina. De acordo com a divulgação da Variety, o primeiro episódio foi assistido por 2,4 milhões de pessoas na estreia.

O último episódio do drama teen totalizou 6,6 milhões de espectadores pelas plataformas no canal.

Até então, esse tem sido maior o desempenho para qualquer série já produzida pelo canal nos últimos 18 anos, ficando atrás apenas de “Game of Thrones” que atingiu a média de 46 milhões de espectadores durante a oitava e última temporada em 2019.

No ano de 2004, a Nielsen, empresa global de medição e análise de dados, mudou a maneira de rastear a audiência da HBO. Desde então, o canal de TV paga introduziu diversos produtos de streaming, sendo eles: HBO Go, HBO Now e a mais recente HBO Max, chegada no Brasil em junho de 2021.

Isso acabou complicando o processo de comparação de audiência média entre as produções lançadas antes e depois desses novos produtos.